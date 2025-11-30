兒少關懷大使教3C 陪長者逛IG

兒少關懷大使教長者使用手機拍照、錄影，以及操作社群軟體，長輩慢慢上手，眼中閃爍著驚喜與喜悅。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

為鼓勵青少年積極參與公共事務並關懷長者，基隆市政府兒童及少年事務處帶領兒少關懷大使前往碇祥里民活動中心，陪伴長者學習使用手機技巧，讓青少年在教學過程中付出行動，增進與長輩互動，進而培養責任感與同理心。

兒少關懷大使教長者使用手機拍照、錄影，以及操作Line 和 Facebook，原本完全不懂的長輩在指導下慢慢上手，眼中閃爍著驚喜與喜悅，學會後還拿著手機到處炫耀新技能，讓現場氣氛充滿溫暖而活潑，也讓兒少關懷大使感受到滿滿的成就感。

廣告 廣告

施同學驚訝的分享有一位奶奶竟然會使用Instagram，完全打破他對長輩的印象，發現年長者的好奇心與學習力不容小覷，只要給予耐心與鼓勵，他們同樣能掌握新科技，展現屬於自己的光彩，看著奶奶開心的滑ＩＧ分享生活樂趣，覺得很感動，也發現年長者其實比我們想像中的還要厲害。

兒少處處長吳雨潔表示：「每一個小小的教學動作，都成為跨世代交流最溫暖的橋梁，在活動中貼心的陪伴長者摸索３Ｃ世界，讓長者在科技世界中從不安到逐漸展露自信，那份感動也悄悄在彼此心中蔓延。未來，市府將持續支持青少年的社會參與，讓這份跨世代的溫暖不斷延伸，在友善城市中綻放更深遠的力量。