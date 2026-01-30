兒差2週出生...「女星突子宮破裂命危」 現身淚崩了

男星路易斯·斯科特（Louis Scott）和娜米妲·普拉帕諾（Noon Ramida）。（圖／翻攝自路易斯·斯科特i IG）





因在泰劇《天生一對》飾演反派為人所知的男星路易斯·斯科特（Louis Scott），和娜米妲·普拉帕諾（Noon Ramida）愛情長跑14年，並於2020年3月舉辦婚禮，本預計這個月將升格新手爸媽，卻沒想到寶寶不幸夭折，娜米妲也因子宮破裂險些喪命。

路易斯和娜米妲原預計本月24日為預產期，將迎接第一個寶寶，卻沒想到10日時，娜米妲腹痛昏厥並緊急送醫，發現她血壓極低、腹腔內大量積血，手術3小時才將她救回，不過寶寶沒能保住。

廣告 廣告

對於突如其來的病症，醫生也分析娜米妲在5年前曾動過子宮肌瘤切除手術，當時術後留下的疤痕才導致此次子宮破裂，術後娜米妲住進加護病房4天時間，還曾因大量輸血一度併發肺水腫。

隨後夫妻倆公開發布記者會，對於此次初軍門前走一遭，娜米妲更在訪問時淚崩，「我差點就沒機會像現在這樣，坐在這裡跟大家說話了。」並十分不捨路易斯承受了接連的打擊和壓力。面對此次9月孩未能成功出世，問及懷孕計畫，娜米妲坦認自己都還在恢復健康的狀況，因此尚未有考量。

【更多東森娛樂報導】

短劇男神出事了！遭前女友爆料吸毒+約跑同劇女演員

人在獄中遭爆與篠崎泫登記結婚 Toyz變身台灣女婿驚奇重生

Toyz入獄21個月！篠崎泫「肚子變大」 回應無奈真相