兒想挖礦德州爸按照Siri指令 全家找到2.09克拉鑽石！獲官方認證

美國德州一名41歲男子沃德（James Ward）因為兒子想挖礦，按照Siri指引全家前往阿肯色州鑽石坑州立公園，真的挖到一顆2.09克拉棕色鑽石。（圖／翻攝自阿肯色州立公園官網）

去（2025）年底美國德州一名41歲男子沃德（James Ward）因兒子想挖水晶，問Siri之後按照指示，日前一家人前往阿肯色州鑽石坑州立公園旅遊，意外在園區內找到一顆重達2.09克拉的棕色鑽石，經園方鑑定屬真品，成為2025年少見的大型鑽石新紀錄之一。

綜合外媒報導，來自德州的41歲男子沃德平日是一名高中教師，去年12月他年僅7歲的小兒子突然問，「德州或附近有沒有地方可以挖水晶？」，沃德的妻子伊莉莎白馬上問Siri推薦哪些採礦地點，結果推薦阿肯色州鑽石坑州立公園，於是一家人很快展開尋寶之旅。

沃德全家抵達目的地後，冒著低溫在園內「尋寶」，第一天挖了4個小時仍一無所獲，原以為尋寶行程因此結束，但他們的兒子堅持隔日再試一次。第二天僅過2個小時左右，沃德就看見一顆金屬般光澤的晶體，雖不確定是什麼，但他當下直覺「跟看到的其他石頭都不一樣」。

離開公園前他們前往園內的「鑽石發現中心」鑑定，工作人員確認該石頭就是鑽石，重達2.09克拉。副園長考克斯（Waymon Cox）表示，這顆鑽石大小約如玉米粒，呈深黃棕色，帶有金屬般光澤，形狀為盾牌狀破裂晶體，是經過地質力量擠壓形成並由古老火山管噴出地表的典型鑽石特徵，推測完整時體積可能更大。

該公園一直以來都是民眾撿到鑽石就能帶走，不少遊客會給找到的鑽石命名，沃德將這顆鑽石命名為「沃德鑽石」，以紀念全家難忘回憶。至於是否販售或收藏，他笑說還不知道，「先看看價值多少再決定」；但沃德提醒大家，任何時間、任何地方都有可能遇到驚喜，不要第一天就放棄，他的妻子也補充說，「有時聽聽孩子的夢想，或許就能帶來意想不到的奇蹟」。

園方表示，這顆鑽石是去年12月在園區地表發現的5顆鑽石之一，截至2025年底，全年已累計登記540顆鑽石。

