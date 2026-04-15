兒托法三讀 虐兒最高重罰60萬.公布姓名

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立法院14日三讀通過《兒童托育服務法》，明定托育人員有虐待或情節重大的性騷擾等，最高可處60萬元罰鍰。此外，強制要求托嬰中心的監視影像必須上傳雲端。

2023年底發生兒虐「剴剴案」，引發社會高度關注幼兒托育議題，行政院會去年5月通過《兒童托育服務法》草案，將0歲到2歲的托育規範單獨立法，強化不當對待處理機制、加重違法托育人員裁罰等。

立法院14日三讀通過，明定托育相關的人員若是對兒童有身心虐待或情節重大的霸凌，性騷擾不當管教等行為，將開罰最高60萬元的罰鍰，並且公布姓名及托育機構的名稱。

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同時，提高居家托育法律位階及執業資格，輔導管理機制提升法律位階，明訂「居家托育」專章；透過源頭把關居家托育人員資格，完成職前培訓後應取得托育人員技術士證始得辦理登記；確立居家托育服務中心定位為行政委託性質，強化人員資格管理。

兒托法也訂定，中央主管機關應訂定全國一致托育機構評鑑指標；托育機構應訂定管理計畫、確實執行，並應公開人員資格、收托人數、收退費項目等資訊，以利民眾查詢；托育機構也應建立托育人員參與托育服務及員工權益重要決策機制，確保托育相關人員權益。另外，也強制要求托嬰中心將監視器的影像上傳到雲端，並且至少保存30天。

不過，有幼保團體憂心托嬰中心的兒童更換尿布時，需要卸去下半身的衣物，若是影片不慎外流，恐怕會危及兒少隱私權。還有監視器影像，過去曾經發生幼保人員特定動作遭到誤會，衍生濫訴疑慮，因此建議政策上路後，還要再觀察成效，也建議不只要納入家長的意見，也應該加上幼保人員的看法，才能創造雙贏局面。

台北／王孜筠 責任編輯／陳盈真

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