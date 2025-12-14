兒持亡父印鑑提領存款被訴獲兄弟諒解 法官予以緩刑

〔記者李立法／屏東報導〕葉姓男子持亡父印鑑章提領農會存款及農保喪葬津貼近300萬元，損害金融單位管理存戶帳戶正確性及其他遺產繼承人權益，經檢方依偽告文書等罪起訴後，屏東地院考量葉男為父親生前主要照顧者，因一時失慮鑄錯，並與其他繼承人達成和解，獲得法官給予緩刑機會，但須提供義務勞務並接受法治教育課程，可上訴。

葉男父親於2年多前去逝，葉男卻瞞著其他具有遺產繼承權的3個兄弟，持亡父印鑑章、存摺等前往農會提領父親的存款並請領農保喪葬津貼近300萬元，不僅損害金融機構管理存戶帳戶的正確性，並侵害其他繼承人的權益，屏東地檢署偵辦後依偽造文書、詐欺取財等罪起訴葉男。

屏東地院審酌葉男是父親生前主要照顧者，且犯後表達悔意，並與其他3兄弟達成遺產分配協議，取得諒解，法官認為葉男經此教訓後當知警惕，無再犯之虞，依行使偽造私文書等罪併處葉男有期徒刑1年，可科罰金，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並提供40小時義務勞務及接受法治教育2場次。

