兒捲校園事件再掀波 賴瑞隆11字最新回應

針對兒捲校園事件再掀波，立委賴瑞隆（左二）今（30）日態度低調，僅簡短以8字回應，「尊重雙方父母的共同聲明」。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長初選參選人、立委賴瑞隆8歲兒子疑涉霸凌女學生，賴27日三度出面說明，定調非霸凌事件，且雙方達成和解、發表共同聲明。外界原以為事件就此翻篇。未料，昨天女童母親受訪強調，「我們處理的是孩子的事情，不是政治」，家屬友人更批，「和解不代表事情沒發生，更不等於傷害不存在。」對此，賴瑞隆今（30）日態度低調，僅簡短以11字回應，「尊重雙方父母的共同聲明」。

賴瑞隆27日強調，事件起因為踢足球時發生的衝突，並非外界所稱的霸凌，且已與女學生家長充分溝通、達成和解，雙方也共同發表聲明，盼社會與媒體勿再標籤未成年孩子，讓事件就此翻篇。

賴瑞隆上周指出，雙方家長在共識下擬定聲明，包含三項重點：一、此案為衝突事件，非霸凌；二、呼籲外界停止對孩子貼標籤；三、部分媒體報導與事實不符，盼能更審慎看待校園事件。

未料，昨天媒體報導指出，女童家屬友人怒批，賴瑞隆把「雙方家長和解」直接解讀為「該校校園內不存在霸凌行為」，實為倒果為因，與實際處理過程並不相符，「和解不代表事情沒發生，更不等於傷害不存在」，更讓女童家屬傻眼「真的有點被出賣的感覺」。

對此，女童母親接受媒體訪問時表示，不打算再針對每一個說法反駁或爭辯，既然選擇和解，代表事件告一段落。她強調，選擇和解就是不要再延伸更多傷害，「我們處理的是孩子的事情，不是政治」。她並重申，和解並非退讓，而是基於對孩子未來的考量，剩下的，就交給社會公評。

對此，賴瑞隆今早舉行「反對藍白卡預算 呼籲速審護高雄」記者會，媒體再度詢問此事，他低調連說3次「尊重雙方父母的共同聲明」。而賴瑞隆辦公室昨天表示，任何回應已在雙方聲明表達很清楚，也期盼外界尊重雙方家長的共同聲明與事實基礎。

