兒捲校安爭議...「尊重共同聲明」 賴瑞隆三度重申低調不多談

有意角逐民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆接受媒體聯訪。施書瑜攝



有意角逐民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆，近日因兒子疑涉校安事件引發關注。他27日表示，雙方家長已和解並發表共同聲明，強調屬衝突非霸凌。但學生家長卻出面駁斥「處理的是孩子，不是政治」，友人也指「和解不代表傷害不存在」。賴瑞隆今（12/30）受訪時低調回應，三度重申「尊重雙方父母的共同聲明」。

賴瑞隆日前因8歲兒子疑涉校園衝突事件，引發外界關注，為此，他在27日三度出面說明，強調該事件為運動過程中的衝突，並非霸凌，且雙方家長已充分溝通、達成和解、共同發表聲明，希望社會勿再標籤未成年孩子。

原本外界以為事件已告一段落，未料，女童母親及其友人接受媒體訪問，再度引發討論，女童母親強調，「我們處理的是孩子的事情，不是政治」，選擇和解是基於對孩子未來的考量，不希望事件被無限延伸；其友人則指出，「和解不代表事情沒發生，更不等於傷害不存在」。

對於相關說法，賴瑞隆今日舉行「反對藍白卡預算 呼籲速審護高雄」記者會時，面對媒體追問，態度相當低調，僅簡短回應「尊重雙方父母的共同聲明」，並連續重申三次不再多作說明；其辦公室也同樣表示，所有立場已於雙方家長的共同聲明中清楚表達，盼外界尊重事件的處理結果與未成年當事人的權益。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

