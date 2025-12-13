兒捲霸凌案風波暫歇 賴瑞隆回歸選戰節奏勤跑基層

立委賴瑞隆今天上午出席中鋼廠慶活動。（賴瑞隆服務處提供）

立委賴瑞隆今天上午出席大寮紅豆花田季活動。（賴瑞隆服務處提供）

今天下午立委賴瑞隆舉辦「來呦！隆作伙」說明會，與高雄各大社團交流城市未來發展想像。（賴瑞隆服務處提供）

民進黨高雄市長初選參選人、立委賴瑞隆的兒子日前捲入霸凌案風波，近日爭議漸漸平息，賴瑞隆也回歸選戰節奏，今（13）日展開密集基層行程，與勞工、農民及各界團體面對面交流。賴瑞隆表示，將透過謙卑請益，把更多來自產業與地方的建議帶到政策規畫中，凝聚高雄下一階段發展的共識與方向。

賴瑞隆今天上午先後出席中鋼廠慶活動與大寮紅豆花田季，與在地鄉親近距離互動。出身勞工家庭的他指出，父親是木工、母親曾在菜市場賣水果，讓他從小就對勞工與農民的生活特別有感，從政以來也始終堅持以最貼近基層的方式傾聽百工百業的心聲。

在中鋼廠慶活動現場，賴瑞隆獲基層勞工致贈咖啡杯為他加油打氣。他笑說，對習慣喝咖啡的自己而言，是一天最好的開始，也象徵勞工朋友對城市發展的期待。他強調，未來將持續為產業升級與勞動保障努力，打造更友善的工作環境，讓市民生活更被照顧。

隨後前往大寮紅豆花田季，賴瑞隆盛讚大寮紅豆是高雄引以為傲的農特產品之一。他指出，農民透過創意，將農作物研發成高附加價值商品，不僅提升產值，也讓高雄品牌被更多人看見。未來將持續協助農業加值，透過跨界產品與行銷，提升農民收入，也讓更多消費者品嚐到高雄農產的好滋味。

今天下午賴瑞隆則舉辦「來呦！隆作伙」說明會，與高雄各大社團交流城市未來發展想像。高雄市議長康裕成及議員簡煥宗、何權峰、邱俊憲、張博洋、郭建盟、李喬如、林智鴻、黃彥毓及議員參選人尹立、蔡秉璁、黃偵琳、黃敬雅及洪村銘、產業界代表出席力挺，現場超過千人共襄盛舉，互動熱絡。

賴瑞隆透過簡報向來自各行各業的與會者說明過去努力成果及未來政見，內容涵蓋「亞灣3.0」、交通路網建設、AI智慧廊帶、傳統產業轉型，以及青年就業與創業環境打造等。他強調，所有政策都必須從產業實際需求與市民生活出發，以「均衡高雄」為核心目標，兼顧科技與傳產發展，讓不同產業都能穩健前行。

賴瑞隆指出，高雄正站在產業轉型與城市升級的關鍵時刻，任何決策都必須以更穩健、踏實的態度面對。他將持續勤跑基層、謙卑請益，把來自地方與產業的建議納入政策規畫，凝聚高雄下一階段發展的共識，攜手市民打造宜居、永續且具國際競爭力的高雄。

