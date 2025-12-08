兒捲霸凌退選? 賴瑞隆:近期孩子優先.政治仍全力以赴

政治中心／綜合報導

民進黨立委賴瑞隆捲入8歲的小孩霸凌同學爭議，他前一天記者會上落淚道歉，事後也與對方的家長碰面、獲得對方諒解。外界猜是不是初選的政治風暴？他說不想把孩子的事情做政治思考、被問到"會不會退選"，他說這段時間孩子優先，不好的會檢討，但政治路會繼續全力以赴。

立委（民）賴瑞隆（12.7）：「謝謝謝謝，很抱歉很抱歉。」

起身鞠躬伸出手，民進黨立委賴瑞隆捲入8歲的小孩霸凌同學爭議，他跟對方家長碰面、致歉，取得諒解。

女童家長（12.7）：「法律的部分我們會解除。」

家長們無意讓事態擴大、影響到小孩，但政治風暴持續延燒，外界紛紛揣測，賴瑞隆會不會退選？

立委（民）賴瑞隆：「最近這段時間，我還是以孩子的事情為優先，犯的錯就是改進，有做的不好就是檢討，我一樣會持續在我的政治路上，把每一件事情全力以赴來做好。」

立委（民）邱議瑩：「這件事情，賴委員也展現了充分的誠意，我想這一點必須對他予以肯定。」

邱議瑩肯定賴瑞隆有向對方家長道歉。（圖／民視新聞）





立委（民）許智傑：「瑞隆已經展現誠意致歉，也與和家長和解，這件事就不需要再過度延伸。」

立委（民）林岱樺：「孩子的媽媽追求事實的真相，不卑不亢的態度，確實是讓人家動容。」

林岱樺說，對方家長追真相、正義的態度令人動容。（圖／民視新聞）





立委（國）柯志恩：「民進黨的看板的已經掛了一年了，都是燒錢的，因為這樣事情，然後就這樣在退選，我覺得沒有人會這麼脆弱。」

黨內外的競爭者都緊盯事件對選情的影響，甚至有陰謀論，認為有心人士放話，想把選情領先的賴瑞隆給拉下來。

立委（民）賴瑞隆：「我不想要用任何的角度去看待，政治的角度去看待孩子的世界，我也希望能夠，透過更多的機會來回覆啦，因為畢竟對所有的孩子們，都是不公平的，用不實的一些訊息去傷害他們，我覺得這都過度了，這都違反了相關兒少法的相關規定。」

綠營縣市長初選一月即將民調，高雄四搶一競爭激烈，任何風吹草動都可能讓彼此的排名受影響。

