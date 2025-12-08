兒捲霸凌退選？ 賴瑞隆：近期孩子優先.政治仍全力以赴

政治中心／綜合報導

民進黨立委賴瑞隆捲入8歲的小孩霸凌同學爭議，他前一天記者會上落淚道歉，事後也與對方的家長碰面、獲得對方諒解。外界猜是不是初選的政治風暴？他說不想把孩子的事情做政治思考、被問到"會不會退選"，他說這段時間孩子優先，不好的會檢討，但政治路會繼續全力以赴。

立委（民）賴瑞隆（12.7）：「謝謝謝謝，很抱歉很抱歉。」

起身鞠躬伸出手，民進黨立委賴瑞隆捲入8歲的小孩霸凌同學爭議，他跟對方家長碰面、致歉，取得諒解。

女童家長（12.7）：「法律的部分我們會解除。」

家長們無意讓事態擴大、影響到小孩，但政治風暴延燒，外界揣測，賴瑞隆會不會退選？

立委（民）賴瑞隆：「最近這段時間，我還是以孩子的事情為優先，犯的錯就是改進，有做的不好就是檢討，我一樣會持續在我的政治路上，把每一件事情全力以赴來做好。」

立委（民）邱議瑩：「這件事情，賴委員也展現了充分的誠意，我想這一點必須對他予以肯定。」

立委（民）許智傑：「瑞隆已經展現誠意致歉，也與和家長和解，這件事就不需要再過度延伸。」

立委（民）林岱樺：「孩子的媽媽追求事實的真相，不卑不亢的態度，確實是讓人家動容。」

立委（國）柯志恩：「民進黨的看板的已經掛了一年了，都是燒錢的，因為這樣事情，然後就這樣在退選，我覺得沒有人會這麼脆弱。」

徐巧芯狂嗆，認為賴瑞隆哭只是為了選情。（圖／資料照）





黨內外的競爭者緊盯事件發展，但國民黨立委徐巧芯發難，在政論節目批評"無法同情賴瑞隆的眼淚，更說他只是在為選情止血，譏諷年齡並非開脫的理由"，名嘴看不下去。

政治評論員吳靜怡：「父母親以及小孩，都拿來做檢視的話，我覺得社會可以公評，有人的孩子涉嫌吸毒持毒，警察追緝的時候還逃跑，謝龍介你有沒有要出來說明，翻頁我們翻到下一頁，我們也從台南開始檢視。」

吳靜怡直指，謝龍介也有小孩惹事爭議，藍營想深究賴瑞隆，就不能雙標。（圖／資料照）





縣市長選戰不只看參選人本身條件，家族親友的言行，很容易被放大檢驗，雙標只會讓選民反感，。

