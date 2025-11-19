兒掉寶可夢卡牌被撿走！警火速逮人尋回 溜溜球達人感動發文致謝

監視器錄下包包掉落瞬間。（圖／翻攝畫面）





擁有2項溜溜球金氏世界紀錄的知名街頭藝人楊元慶，日前騎車載兒子出門時，兒子放在腳踏墊上的背包卻不慎掉落在新北市板橋文化路二段上，由於包包內放有健保卡等重要卡片，更放有價值1.2萬元寶可夢卡墊、寶可夢卡組跟未拆封的卡包，因此焦急四處尋找並前往警局報案，所幸海山分局文聖派出所警員積極調閱監視器，受理後2天內就迅速尋回，並通知楊元慶前來派出所領回，讓楊元慶感動地在臉書發文大讚警方的努力，而涉嫌侵占的嫌犯後續也依法送辦。

據了解，擁有2項溜溜球金氏世界紀錄的楊元慶，曾獲台灣十大傑出街頭藝人，2014年分別在「溜溜球抽餐巾紙」、「溜溜球打硬幣」項目中，取得溜溜球金氏世界紀錄保持人，更在隔年榮獲世界溜溜球大賽冠軍。

楊元慶上週五（14日）晚間9時許，騎車載著8歲兒子，圖形板橋區文化路、民生路口時，兒子放在機車腳踏板的背包卻一個不小心掉到馬路上，由於裡面裝有悠遊卡、健保卡，更放有價值總計約1萬2千元的寶可夢卡墊、寶可夢卡組跟未拆封的卡包，也讓他們心急如焚沿途尋找，並前往派出所報案尋求協助。

楊元慶隔天（15日）深夜10時許，前來海山分局文聖派出所報案，警員王韋堯、洪堉傑受理後，擴大調閱周邊數十支路口監視器追查，成功鎖定一名男子涉嫌將包包拿走，後續通知他到案說明時，這才發現男子疑因不知該如何處理拾得物，才會將包包直接帶回家，後續原封不動交回派出所，但仍被依侵占遺失物罪嫌送辦。

警方後續也於前天（17日）通知楊元慶前來派出所領回包包，所幸僅卡盒被車輛輾過、健保卡被壓壞需重新申辦，其餘物品均未受損，事後楊元慶也在臉書上發文感謝警方熱心幫忙尋找。

嫌犯將包包撿走。（圖／翻攝畫面）

