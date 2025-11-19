兒掉寶可夢卡牌被撿走 遺失者竟"世界紀錄保持人"楊元慶
社會中心／綜合報導
擁有2項溜溜球金氏世界紀錄的知名街頭藝人〝楊元慶〞，日前騎車載兒子出門，放在腳踏墊上的背包，不小心掉在路上，由於包包裡面，除了重要的證件，還有價值約一萬元的寶可夢卡牌，兒子準備拿這些卡牌，要去參加比賽，還好警方循線找到撿走包包的民眾，也依涉嫌侵占遺失物罪來偵辦。
晚上九點多，車流量還是相當大，就看第二車道的一輛機車上，突然有東西掉落，事發在14日晚上的板橋文化路二段跟民生路口，掉落的是機車腳踏墊上的背包。知名街頭藝人楊元慶：「比較心急的是，因為裡面有一副寶可夢卡牌，那因為我小朋友，隔天早上七點就要出門比賽，那當時已經晚上九點了，我們就想說哇～那沒有卡牌的話，那我們要怎麼去參加這個比賽。」
楊元慶帶孩子四處奔波找寶可夢卡牌（圖／民視新聞）
監視器拍下，背包躺在大馬路上大約15分鐘後，被民眾撿走，但沒有立刻送到派出所，楊元慶說，裡面裝的是兒子的卡牌，價值約一萬塊，還有其他重要證件，一度擔心，東西被拿去變賣，或許找不回來了。知名街頭藝人楊元慶：「因為他畢竟掉在大馬路中間，那邊車流量又蠻大的，他可能擔心可能會有車子，會這樣發生車禍等等的，所以一開始警察有問我，說要不要提告，可是我覺得從他的行為看起來，他是沒有要意圖，一定要惡意侵佔之類的。」最後，物歸原主，兒子也用熟悉的卡牌繼續比賽，而楊元慶會如此看重，除了是為了兒子，也因為自己正是靠街頭玩意闖出一片天。
失主楊元慶大有來頭，擁有2項溜溜球金氏世界紀錄（圖／民視新聞）
這位帶孩子奔走找卡牌的爸爸，正是擁有2項溜溜球金氏世界紀錄的楊元慶，曾經獲得台灣十大傑出街頭藝人，2014年分別在溜溜球抽餐巾紙、溜溜球打硬幣的項目中，取得溜溜球金氏世界紀錄保持人，更在隔年榮獲世界溜溜球大賽冠軍，現在看著兒子玩卡牌玩出心得，說不定他就是下一位揚名國際的寶可夢大師。
原文出處：兒掉寶可夢卡牌遭撿走警火速尋回 遺失者「超狂背景」曝光
更多民視新聞報導
真．叫妳阿嬤出來打！ 95歲匹克球員創金氏世界紀錄
畫家「34年沒剪指甲」照常飆車 驚人長度曝光！
姓名破千字唸完竟要20分鐘！紐西蘭男破金氏紀錄
其他人也在看
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
許瑋甯、邱澤婚宴日期曝光！ 婚紗照甜吻秀鑽戒
許瑋甯和邱澤2021年登記結婚，並於今年八月產下兒子，婚後生活幸福甜蜜的兩人，即將於11月28日舉辦婚宴，地點選在文華東方，婚紗照也跟著曝光，只見邱澤甜蜜親吻妻子的手，許瑋甯也秀出超大鑽戒，甜蜜滿分。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 44 分鐘前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 21 小時前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 2 天前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 6 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 3 小時前
「前額葉失能」女星輕生未遂 醫：快樂消失了「9症狀要警覺」
藝人梁云菲日前驚傳輕生未遂獲救，她在社群媒體自曝被診斷出「前額葉失能」，整個人陷入無法正常運作的狀態。恩主公醫院精神科主任蔡芳茹表示，前額葉負責人類的思考判斷、情緒調節及衝動控制等高階功能，其功能失調常與憂鬱、焦慮及生活壓力有密切關聯。中天新聞網 ・ 1 小時前
不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」 王世堅點名這戰將：非常適合
民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰、外交部長林佳龍都被點名，近期更傳出立委王世堅都是可用的奇兵。對此，王世堅受訪時直言，能回到立法院這已經是最大光榮，這一點已經可以寫到祖譜裡面，「我不敢奢望」。不過他反而推薦綠營這戰將，強調「他很合適」。根據《上報》報導指出，有幕僚表示，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，「從從容容」......風傳媒 ・ 1 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
陽明山「向天蝦」（鵠沼枝額蟲）大爆發 想「上山追蝦」要把握時間
最近接連幾個颱風帶來的環流，與東北季風產生的「共伴效應」，所帶來的大量雨水，讓大屯山區的向天池達到滿水位，也讓鵠沼枝額蟲（別名向天蝦）大爆發，吸引一波波的登山客上山，只為一睹「綠色小精靈」的風采，而看著這些在池水中悠哉游來游去的小生命，直呼好可愛；還有登山客利用向天蝦的向光性，在暗夜裡點著頭燈，只見向天蝦群聚湧來好不壯觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
追平轟留青史！道奇功臣見一幕「激動哽咽」 羅哈斯吐內心真實感受
體育中心/蔡晴景報導道奇二連霸功臣羅哈斯（Miguel Rojas）在世界大賽第七戰，九局下半落後一分時轟衝追平陽春砲，幫助球隊成功續命並在延長賽獲勝。日前接受專訪時被贈與回本壘時的經典照片，讓他當場激動到無法言語。FTV Sports ・ 2 小時前
全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖
受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍...華視 ・ 1 天前
MLB／56轟、132分打點奪雙冠王 舒瓦伯成自由身！傳5支球團鎖定
本季162場全勤，敲出國聯最多56轟、大聯盟最多132分打點的費城人「核彈頭」舒瓦伯（Kyle Schwarber），19日拒絕球隊提出的2202.5萬美金合格報價，正式投入自由球員市場。根據《大聯盟官網》報導，包括母隊費城人在內，至少有5支球團對他有興趣。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
林嘉愷揭2日冷空氣最有感！點名「這天」減弱將回溫
生活中心／王靖慈報導今（19）日東北季風最強、冷空氣有感，全台明顯轉冷，北部空曠地區低溫下探至12～13度，淡水最冷下到13.6度，提醒民眾們可加強保暖。不過，氣象專家林嘉愷透露這波冷空氣很快將從明（20）日白天起減弱，氣溫也將略微回升。民視 ・ 4 小時前
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守EBC東森新聞 ・ 1 天前