兒掉寶可夢卡牌被撿走 遺失者竟"世界紀錄保持人"楊元慶

社會中心／綜合報導

擁有2項溜溜球金氏世界紀錄的知名街頭藝人〝楊元慶〞，日前騎車載兒子出門，放在腳踏墊上的背包，不小心掉在路上，由於包包裡面，除了重要的證件，還有價值約一萬元的寶可夢卡牌，兒子準備拿這些卡牌，要去參加比賽，還好警方循線找到撿走包包的民眾，也依涉嫌侵占遺失物罪來偵辦。

晚上九點多，車流量還是相當大，就看第二車道的一輛機車上，突然有東西掉落，事發在14日晚上的板橋文化路二段跟民生路口，掉落的是機車腳踏墊上的背包。知名街頭藝人楊元慶：「比較心急的是，因為裡面有一副寶可夢卡牌，那因為我小朋友，隔天早上七點就要出門比賽，那當時已經晚上九點了，我們就想說哇～那沒有卡牌的話，那我們要怎麼去參加這個比賽。」

楊元慶帶孩子四處奔波找寶可夢卡牌（圖／民視新聞）





監視器拍下，背包躺在大馬路上大約15分鐘後，被民眾撿走，但沒有立刻送到派出所，楊元慶說，裡面裝的是兒子的卡牌，價值約一萬塊，還有其他重要證件，一度擔心，東西被拿去變賣，或許找不回來了。知名街頭藝人楊元慶：「因為他畢竟掉在大馬路中間，那邊車流量又蠻大的，他可能擔心可能會有車子，會這樣發生車禍等等的，所以一開始警察有問我，說要不要提告，可是我覺得從他的行為看起來，他是沒有要意圖，一定要惡意侵佔之類的。」最後，物歸原主，兒子也用熟悉的卡牌繼續比賽，而楊元慶會如此看重，除了是為了兒子，也因為自己正是靠街頭玩意闖出一片天。

兒掉寶可夢卡牌遭撿走警火速尋回 遺失者「超狂背景」曝光

失主楊元慶大有來頭，擁有2項溜溜球金氏世界紀錄（圖／民視新聞）

這位帶孩子奔走找卡牌的爸爸，正是擁有2項溜溜球金氏世界紀錄的楊元慶，曾經獲得台灣十大傑出街頭藝人，2014年分別在溜溜球抽餐巾紙、溜溜球打硬幣的項目中，取得溜溜球金氏世界紀錄保持人，更在隔年榮獲世界溜溜球大賽冠軍，現在看著兒子玩卡牌玩出心得，說不定他就是下一位揚名國際的寶可夢大師。





