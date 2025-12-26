兒排隊吃壽司爆糾紛！母參戰狂呼對方巴掌 一家3口全進警局

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

社會中心／陳韋劭報導

淡水一家連鎖壽司外爆發肢體衝突。（圖／翻攝畫面）

新北市淡水區某一處商場昨天（25日）發生一起鬥毆事件，白姓男子（21歲）在一家連鎖壽司點排隊等待用餐時，與同在排隊的簡姓女子發生擦撞，雙方爆發口角、肢體衝突，白妻與白母也加入混戰，白母甚至朝簡女的丈夫狂呼巴掌，最後白家3人全被警方帶回偵辦。

25日下午17時，吳姓男子（42歲）與簡姓妻子（45歲）在淡水中山路一處商場內的連鎖壽司店外排隊等候用餐，簡女行走時不慎與白姓男子發生擦撞，雙方爆發口角，進而演變為肢體衝突，雙方相互拉扯，混亂中白男的母親還動手朝吳男狂呼巴掌，場面混亂，民眾見狀報警求助。

警方獲報到場處理糾紛。（圖／翻攝畫面）

警方表示，員警到場發現吳姓男子臉部受有傷勢，隨後由救護車送醫治療，經調閱現場監視器，釐清案發經過及涉案人身分後，將白姓男子、白母（43歲）及白男妻子林女等3人帶回偵辦，全案將依傷害、妨害秩序和違反《社會秩序維護法》等罪嫌法辦。

