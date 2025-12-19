兒教不會！高材生父因1事鬧上警局 真相曝眾人驚呆：恐是「這病」前兆

生活中心／王文承報導

一名男子62歲的父親過去是成大畢業的高材生，卻始終拒絕學習使用智慧型手機，日前父親繳納電信費時，因拒絕使用QR Code線上取號排隊，與店員大吵一架，最後甚至被警方帶回派出所。（示意圖／PIXABAY）

隨著科技日新月異，許多餐廳為了減輕服務人員負擔，紛紛改採線上訂位、線上點餐等數位服務，然而這樣的改變，對於跟不上科技腳步的長者來說，卻未必友善。一名男子分享，62歲的父親過去是成大畢業的高材生，卻始終拒絕學習使用智慧型手機，甚至因不願配合線上點餐，當場與店員發生爭執，指控餐廳「歧視老人」。更誇張的是，父親日前繳納電信費時，因拒絕使用QR Code線上取號排隊，與店員大吵一架，最後甚至被警方帶回派出所，讓原PO相當無奈。貼文曝光後，隨即掀起網友熱議。

廣告 廣告

高材生父因1事鬧上警局 真相曝眾人驚呆



一名網友在網路論壇《Dcard》上發文表示，父親退休後始終無法接受智慧型手機已成為生活基本配備。即使原PO多次耐心教學如何使用 LINE、臉書，父親依然學不會，還反過來指責原PO，表示「我把你養到那麼大，小時候都是我幫你用，現在我老了，你幫我把屎把尿也是理所當然」，並堅持認為餐廳改用線上點餐就是對老人的歧視。

原PO進一步提到，沒想到父親最近到門市繳納電信費時，完全拒絕掃描 QR Code 線上取號，直接衝到櫃檯旁對店員大吵大鬧，業者無奈之下只好報警處理。最後警方通知家屬到派出所，父親才順利返家，但這段經歷也讓原PO相當傻眼，決定上網求助，無奈提問：「老人完全拒絕學習該怎麼辦？」

貼文曝光後，引發網友熱議，「視力不好、手眼協調變差，掃 QR Code 或填資料時容易產生挫敗感，又不好意思說出口，久了就變得排斥。」也有人直言：「你真以為他不會嗎？他只是堅持原本的生活方式，不想改變。」另有網友建議，隨著年紀增長，學習新事物本就不易，挫敗感也會更強，「不如陪著他慢慢嘗試，讓他找到成就感，時間久了才可能願意學。」

另外，也有不少人提醒，這樣的行為可能與健康狀況有關，「拒絕學習新事物、性格轉變，可能是阿茲海默症的前兆之一。」、「如果除了學習能力退化，還伴隨脾氣變差、固執己見，真的可以考慮就醫檢查。」也有網友分享自身經驗，指出家中長輩一開始同樣抗拒學習、拒絕溝通，直到經醫師診斷後，才確認罹患失智症，提醒原PO務必多加留意。

更多三立新聞網報導

有人抱走百萬了！7-8月中獎發票8幸運兒沒現身 財政部急尋 這天就歸零

香氣撲鼻！好市多新出「1款神級零食」 一票會員瘋搶：吃一口停不下來

開盤／記憶體雙雄威剛南亞科點火 科技股回魂台股開盤狂漲300點

坐擁1億資產！退休部長誤判「2情勢」淚崩 晚年慘求昔下屬：讓我打工

