兒旅外留學費險遭騙 大安警即時攔阻百萬

圖說：臺北市大安分局和平東路派出所警員徐晟嘉、婁靖。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安區日前轄區一位民眾，欲前往銀行提款新臺幣五百萬作為房子裝修費用，行員察覺有異便通報警方到場關懷；大安分局和平東路派出所員警徐晟嘉、婁靖到場了解，該民眾平時獨居，小孩已在國外或準備出國深造，其對於警方詢問之問題支吾其詞，裝修詳情亦含糊帶過，眼神透露出不安。

銀行提到該民眾先前曾開戶幣託，恐怕遭到假投資詐騙，員警先是安撫其激動之情緒，逐一宣導假投資相關特徵，最後以孩子出國就學需龐大費用，遭騙鉅額將影響孩子旅外及學費支付等理由勸說，成功突破心防，該民眾表示理解並打消提款之念頭，成功守住新台幣五百萬元，離去之前仍不忘感謝警方與行員善舉。

詐騙種類百百種，你是否發現生活周遭已充斥種詐騙案件？根據警政署165統計資料顯示，僅上個月單月便受理超過萬件，損失金額更是高達六十億，其中又以假投資詐騙金額所占比重為最高，不容小覷。

大安分局再次呼籲民眾，現今網路便利帶來資訊快速流通，更應對於各種訊息加以篩選、過濾；投資任何商品前請遵循合法管道並向金融監督管理委員會查明是否為合法業者，切勿聽信陌生人，亦可撥打165或至鄰近派出所諮詢，多方查證，才有保證。