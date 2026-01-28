兒是空拍機投毒案兇手？張美阿嬤農場19字痛心證實：兒子是巨嬰
社會中心／陳慈鈴報導
宜蘭冬山鄉一處休閒園區於2023年間發生動物集體中毒死亡案件，包括侏儒山羊、梅花鹿、羊駝等動物全遭殃，因食用遭空拍機投下的有毒苜蓿粒暴斃，後來發現操控空拍機的正是某農場主王男，因為不滿員工跳槽才以此報復目前全案經宜蘭地檢偵結，並依《動物保護法》、《刑法》毀損罪將王男起訴，且向法院請求從重量刑。而王男遭指正是宜蘭知名動物農場「張美阿嬤農場」中張美阿嬤的兒子。對此，被影射與案件有關的張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）今（28）日稍早發出聲明駁斥，稍早則是心痛證實，兒子是巨嬰。
張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）發出聲明後，有網友留言表示「分家的那個真的垃圾，張美阿嬤不要再幫他說話了好嗎！」這則留言引起粉專注意，親自回覆「因為兒子是巨嬰，遇到事情就會回家討奶吃」。
回顧整起事件，全案因受害農場員工察覺不明空拍機，悄悄跟隨發現操作者正是王男，報警處理才曝光。現為三星鄉一處農場負責人的王男，因不滿徐姓員工跳槽到冬山鄉的一處休閒農場，於2023年5、6月指使汪姓員工將苜蓿粒放在「托福松」農藥中，以砂混合後曝曬並放進飲料空罐。同年6月，分別於12、24、25日這3天的凌晨4點，秘密前往安農溪旁堤防操作空拍機後，於另座農場上空投擲後離去。此舉造成侏儒山羊「小白」、梅花鹿「月月」及羊駝「多比」於2日內陸續暴斃，其他誤食動物也紛紛出現流口水、腹瀉、嘔吐或呼吸急促、口吐白沫等典型中毒症狀，遺體經解剖均驗出「托福松」成分。同月27日，員警到王男園區、住處等相關處所搜索後，當場扣得空拍機、苜蓿粒等證物。並以手機對話紀錄、監視器畫面等證據，讓他坦承犯行。
目前案件已經偵結，檢方認為王男本身有一座農場，自該更重視動物的生命安全，卻因為員工跳槽心生不滿，3度空拍投毒，再加上投毒的地點是對外開放的娛樂場所，內部提供遊客餵食苜蓿粒給園區內的動物，且行為除了造成動物誤食死亡外，也增高了遊客誤食殘毒的風險，犯行已達到《動物保護法》中「情節重大」程度，也未與被害園區和解，故依法起訴，建請法院從重量刑。
【農場完整聲明】
近日媒體報導有關「空拍機投毒殺害動物案」涉及嚴重不當對待動物之事件，引發社會高度關注。為避免外界誤解，並維護本農場之聲譽與權益，特此鄭重聲明如下：
一、本農場從未涉及任何虐待、傷害或不當對待動物之行為。經查，該事件係前曾短暫參與本農場事務之王姓男子，其個人行為所造成之違反動物保護法之刑事案件。 本農場於112年6月發現王姓男子之行為嚴重違背動物福利與經營理念後，已終止與王姓男子之一切合作；其後，該王姓男子另立名稱自行經營其他場域，相關行為與決策均屬其個人行為，與本農場之營運、管理及動物照護完全無關。
二、本農場長期以動物福利與有機食農教育為核心價值，絕不容許任何傷害動物之行為。針對因本案產生之錯誤連結、不實影射造成本農場名譽受損之情事，本農場已進行蒐證並將依法主張權利，以維護多年來辛苦建立之友善動物農場名聲與社會信任。
懇請媒體與社會大眾，勿將該王姓男子之個人行為與張美阿嬤農場-月森甯手作工坊產生不當之連結，如後續仍有不實報導或言論，本農場將依法主張權利。
特此聲明
張美阿嬤農場-月森甯手作工坊 2026.01.28
【星夢動物受害案－法律訴訟進度與守護完整聲明】
2023年夏天，星夢園區遭受了令人痛心的非法傷害，導致多位可愛的小生命中毒受創，甚至有毛小孩在醫護人員全力急救後，依然遺憾地離開了我們。這對每一位把動物當成家人的星夢夥伴來說，是心碎且不可饒恕的悲劇。
為了守護我們的動物家人，我們在案發當下即刻報警並委請律師，全力配合檢警調查。經歷了漫長的偵查階段，近日接獲通知，宜蘭地方檢察署已偵結並正式提起公訴。雖然法律無法讓逝去的生命重來，但這份起訴書，是對那些無辜生命的一份交代。
身為動物照養產業的一員，我們始終深信，經營動物場域不僅是商業活動，更是一份對生命的承諾與責任。同業間的競爭應建立在動物照養及環境品質的提升，而非跨越道德與法律的紅線，更不應讓無辜的動物淪為競爭下的犧牲品。 我們由衷希望，此次事件能喚起社會對「生命價值」的重視，共同支持一個健康、安全且良性的動物產業環境。
考量案件已進入法院審理程序，為尊重法治，星夢暫時無法對外透露具體細節，星夢會持續配合訴訟，捍衛動物安危，為祂們討回公道。同時，案發後我們已與新光保全合作，全面升級園區的安保監控與照護措施，用最嚴謹的防線守護每一位毛孩子。
最後，要向這段時間伸出援手的獸醫師、防疫所長官、警察、以及眾多正直的同業夥伴致上最深的謝意。我們會帶著對逝去夥伴的思念與使命感，繼續提供溫暖、安全且富有教育意義的環境，讓每一份對動物的喜愛都能在這裡安心綻放。
星夢森林劇場 特此聲明
2026年 1 月27日
不良行為，請勿模仿！
更多三立新聞網報導
陸龜被「密封地底10年」奇蹟生還！第一反應曝光 專家解釋了
台積電奪冠！全球前50名非美科技公司出爐 台灣上榜名單曝光
出國才知道台灣好！網紅列「6大優點」 一票台人秒認：是真的
可愛動物集體暴斃！竟是同業「空拍機投毒」 園方心碎：不可饒恕
其他人也在看
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 164則留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 133則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
收到了！陳漢典曝小S超厚紅包 親寫「維持婚姻訣竅」：老婆生氣就表演小狗拉屎
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典因主持《綜藝大集合》結緣，2人25日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，而與陳漢典共同主持多年節目的小S，雖然沒有到場，但特別包了紅包，陳漢典今（28）日曬出紅包袋，可以看到上面的祝福、婚姻訣竅都非常有大S的風格。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 2則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 21則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 8則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 499則留言
沈玉琳患血癌「結束4療程免骨髓移植」 預估復出時間曝光！
58歲「荒謬大師」沈玉琳去年7月驚傳病倒，隔月確診是血癌，第一時間住進內湖三總，後來轉院到台大。今(28日)他傳出好消息，透露剛完成第4個療程，醫生評估不需要做骨髓移植，可以回家過年，至於何時復出，大約是元宵節過後。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 11則留言
歐陽娣娣才10歲「通告費領8萬」！余祥銓變臉怒吼不錄了：我都沒有過
歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣近年追隨姊姊歐陽娜娜的步伐踏入演藝圈，星二代背景讓她的一舉一動皆是鎂光燈焦點。近日資深媒體人粘嫦鈺在節目上爆料歐陽龍與妻子曾帶著年僅10、11歲的小女兒歐陽娣娣一同上通告，且通告費是「三人各自計算」，就連最小的娣娣，也能單獨領到8萬元。這番話一出，讓在場的余祥銓瞬間崩潰，甚至脫口說出「我不想錄了」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 47則留言
軍委指揮層徹底毀滅！張又俠涉洩核密遭捕 全軍沉默24小時疑造反
中共軍委副主席張又俠因洩核武機密、貪腐遭習近平整肅。網路指習清洗張後，全軍「沉默抵制」迫使習談判，張反要求習下台。華爾街日報披露張向美洩核武數據及收賄。導致解放軍高層指揮鏈真空，戰力重創。逾2000名軍官面臨處置，軍心動盪加劇，中共政局備受關注。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 83則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 7 小時前 ・ 18則留言
蘇巧慧老公原來是《冠軍之路》導演！一球砸歪開啟緣分 網笑：故意的
即時中心／林韋慈報導近期民進黨新北市參選人蘇巧慧與丈夫、紀錄片《冠軍之路》導演龍男·以撒克·凡亞思（Isaac Fan-Ya-Si）首度同台受訪，引發網友熱議。許多人驚訝發現，原來他們是夫妻。民視 ・ 4 小時前 ・ 102則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
霍諾德徒手攀101引議！高大成逆風不挺 拿「2事舉例」轟：亂搞一場
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，引發全球高度關注，國際媒體爭相報導。在引起驚嘆的同時，知名法醫高大成逆風抨擊這類的行為是錯誤示範甚至引發模仿，痛斥「亂搞一場，這樣的事本來就不該被同意」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 143則留言
苗栗一日遊｜來苗栗別再去南庄老街啦！通霄私藏路線大公開～秘境景點＋銅板小吃 一條路線全收
原來苗栗通霄藏著這麼完整的一日節奏！你能想像嗎？不用跑遠、也不用排滿行程，在同一個小鎮裡就能把「在地早餐、日式老場景、海岸線視野、輕量登高、夕陽收尾」一次收齊。這趟小編最意外的是，很多點根本走路或短程 […]民生頭條 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 173則留言
不是小腿！研究曝「身體1部位」越厚實越健康：萎縮就失能、短命
健康老化是重要議題，醫師黃軒表示，一個人只要臀部肌肉還在、力量還夠，身體通常也不差。一項大型研究發現，臀大肌越厚實的人，全身握力越好、身體衰弱指數越低。一旦臀肌萎縮，人跌倒、失能、慢性病的風險都會全面上升。三立新聞網 setn.com ・ 54 分鐘前 ・ 發表留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 167則留言