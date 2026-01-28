兒是空拍機投毒案兇手？張美阿嬤農場19字痛心證實：兒子是巨嬰

社會中心／陳慈鈴報導

兒被指控是空拍機投毒案兇手，張美阿嬤農場以19字回應了。（圖／翻攝自「張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）」臉書）

宜蘭冬山鄉一處休閒園區於2023年間發生動物集體中毒死亡案件，包括侏儒山羊、梅花鹿、羊駝等動物全遭殃，因食用遭空拍機投下的有毒苜蓿粒暴斃，後來發現操控空拍機的正是某農場主王男，因為不滿員工跳槽才以此報復目前全案經宜蘭地檢偵結，並依《動物保護法》、《刑法》毀損罪將王男起訴，且向法院請求從重量刑。而王男遭指正是宜蘭知名動物農場「張美阿嬤農場」中張美阿嬤的兒子。對此，被影射與案件有關的張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）今（28）日稍早發出聲明駁斥，稍早則是心痛證實，兒子是巨嬰。

張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）發出聲明後，有網友留言表示「分家的那個真的垃圾，張美阿嬤不要再幫他說話了好嗎！」這則留言引起粉專注意，親自回覆「因為兒子是巨嬰，遇到事情就會回家討奶吃」。

空拍機投毒事件導致動物集體暴斃，令人憤慨。（圖／翻攝畫面）

回顧整起事件，全案因受害農場員工察覺不明空拍機，悄悄跟隨發現操作者正是王男，報警處理才曝光。現為三星鄉一處農場負責人的王男，因不滿徐姓員工跳槽到冬山鄉的一處休閒農場，於2023年5、6月指使汪姓員工將苜蓿粒放在「托福松」農藥中，以砂混合後曝曬並放進飲料空罐。同年6月，分別於12、24、25日這3天的凌晨4點，秘密前往安農溪旁堤防操作空拍機後，於另座農場上空投擲後離去。此舉造成侏儒山羊「小白」、梅花鹿「月月」及羊駝「多比」於2日內陸續暴斃，其他誤食動物也紛紛出現流口水、腹瀉、嘔吐或呼吸急促、口吐白沫等典型中毒症狀，遺體經解剖均驗出「托福松」成分。同月27日，員警到王男園區、住處等相關處所搜索後，當場扣得空拍機、苜蓿粒等證物。並以手機對話紀錄、監視器畫面等證據，讓他坦承犯行。

目前案件已經偵結，檢方認為王男本身有一座農場，自該更重視動物的生命安全，卻因為員工跳槽心生不滿，3度空拍投毒，再加上投毒的地點是對外開放的娛樂場所，內部提供遊客餵食苜蓿粒給園區內的動物，且行為除了造成動物誤食死亡外，也增高了遊客誤食殘毒的風險，犯行已達到《動物保護法》中「情節重大」程度，也未與被害園區和解，故依法起訴，建請法院從重量刑。

【農場完整聲明】

近日媒體報導有關「空拍機投毒殺害動物案」涉及嚴重不當對待動物之事件，引發社會高度關注。為避免外界誤解，並維護本農場之聲譽與權益，特此鄭重聲明如下：

一、本農場從未涉及任何虐待、傷害或不當對待動物之行為。經查，該事件係前曾短暫參與本農場事務之王姓男子，其個人行為所造成之違反動物保護法之刑事案件。 本農場於112年6月發現王姓男子之行為嚴重違背動物福利與經營理念後，已終止與王姓男子之一切合作；其後，該王姓男子另立名稱自行經營其他場域，相關行為與決策均屬其個人行為，與本農場之營運、管理及動物照護完全無關。

二、本農場長期以動物福利與有機食農教育為核心價值，絕不容許任何傷害動物之行為。針對因本案產生之錯誤連結、不實影射造成本農場名譽受損之情事，本農場已進行蒐證並將依法主張權利，以維護多年來辛苦建立之友善動物農場名聲與社會信任。

懇請媒體與社會大眾，勿將該王姓男子之個人行為與張美阿嬤農場-月森甯手作工坊產生不當之連結，如後續仍有不實報導或言論，本農場將依法主張權利。

特此聲明

張美阿嬤農場-月森甯手作工坊 2026.01.28

【星夢動物受害案－法律訴訟進度與守護完整聲明】

2023年夏天，星夢園區遭受了令人痛心的非法傷害，導致多位可愛的小生命中毒受創，甚至有毛小孩在醫護人員全力急救後，依然遺憾地離開了我們。這對每一位把動物當成家人的星夢夥伴來說，是心碎且不可饒恕的悲劇。

為了守護我們的動物家人，我們在案發當下即刻報警並委請律師，全力配合檢警調查。經歷了漫長的偵查階段，近日接獲通知，宜蘭地方檢察署已偵結並正式提起公訴。雖然法律無法讓逝去的生命重來，但這份起訴書，是對那些無辜生命的一份交代。

身為動物照養產業的一員，我們始終深信，經營動物場域不僅是商業活動，更是一份對生命的承諾與責任。同業間的競爭應建立在動物照養及環境品質的提升，而非跨越道德與法律的紅線，更不應讓無辜的動物淪為競爭下的犧牲品。 我們由衷希望，此次事件能喚起社會對「生命價值」的重視，共同支持一個健康、安全且良性的動物產業環境。

考量案件已進入法院審理程序，為尊重法治，星夢暫時無法對外透露具體細節，星夢會持續配合訴訟，捍衛動物安危，為祂們討回公道。同時，案發後我們已與新光保全合作，全面升級園區的安保監控與照護措施，用最嚴謹的防線守護每一位毛孩子。

最後，要向這段時間伸出援手的獸醫師、防疫所長官、警察、以及眾多正直的同業夥伴致上最深的謝意。我們會帶著對逝去夥伴的思念與使命感，繼續提供溫暖、安全且富有教育意義的環境，讓每一份對動物的喜愛都能在這裡安心綻放。

星夢森林劇場 特此聲明

2026年 1 月27日

不良行為，請勿模仿！

