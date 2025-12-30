兒校園霸凌又翻案？ 賴瑞隆低調回應：尊重雙方父母共同聲明

民進黨高雄市長初選參選人、立委賴瑞隆兒子涉校園事件爭議持續延燒。賴瑞隆27日三度出面說明並發表雙方家長共同聲明後，女童家屬友人昨天批評和解不代表事情沒發生，女童母親也強調處理的是孩子的事而非政治。賴瑞隆今（30）日對此僅低調連說3次，「尊重雙方父母的共同聲明」。

賴瑞隆先前為兒子涉校園霸凌出面道歉。（資料圖／中天新聞）

賴瑞隆兒子疑涉校園霸凌女學生事件，賴瑞隆27日第三度出面說明，定調此為踢足球時發生的衝突而非霸凌事件，並表示已與女學生家長充分溝通、達成和解，雙方也共同發表聲明。賴瑞隆當時指出，雙方家長在共識下擬定聲明包含三項重點，分別為此案為衝突事件非霸凌、呼籲外界停止對孩子貼標籤、部分媒體報導與事實不符盼能更審慎看待校園事件。

外界原以為事件就此告一段落，但昨天有媒體報導指出，女童家屬友人怒批賴瑞隆把「雙方家長和解」直接解讀為「該校校園內不存在霸凌行為」，認為此舉倒果為因，與實際處理過程並不相符。該友人表示「和解不代表事情沒發生，更不等於傷害不存在」，更讓女童家屬傻眼「真的有點被出賣的感覺」。

賴瑞隆與女學生家長和解。（圖／賴瑞隆提供）

女童母親接受媒體訪問時表示，不打算再針對每一個說法反駁或爭辯，既然選擇和解，代表事件告一段落。她強調選擇和解就是不要再延伸更多傷害，「我們處理的是孩子的事情，不是政治」。她並重申和解並非退讓，而是基於對孩子未來的考量，剩下的就交給社會公評。

賴瑞隆今日上午舉行「反對藍白卡預算 呼籲速審護高雄」記者會，媒體再度詢問此事，他態度低調連說3次「尊重雙方父母的共同聲明」。賴瑞隆辦公室昨日表示，任何回應已在雙方聲明表達很清楚，也期盼外界尊重雙方家長的共同聲明與事實基礎。

