兒權主題日×地方文化館故事箱聯展 藝童手護兒童人權

▲為深化社會對兒童權利的認識與尊重，彰化縣今年特別以「藝童手護」為主題，在彰化縣二二八暨人權紀念館舉辦一系列兒童人權教育活動。（圖／彰化縣文化局提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為深化社會對兒童權利的認識與尊重，彰化縣今年特別以「藝童手護」為主題，在彰化縣二二八暨人權紀念館舉辦一系列兒童人權教育活動，期望透過多元且具創意的形式，推動兒童權利的普及與落實，活動結合地方文化資源與專業教育力量，深化對兒童權利的理解與尊重，進而營造多元且友善的成長環境，透過活動推廣，讓兒童聲音被聽見，推動全社會守護每個孩子的基本權利。

今年將透過繪本故事宣講，帶領孩子從生活情境中思考如何尊重差異、體會包容與同理的價值，每場人數30人為限，各場次均免費參加；另有人權小旅行，帶領親子及教育團體走出課室，透過導覽活動參訪人權館舍，讓兒童及家庭、學校等各式團體參與其中，報名費為每人150元，每場以30人為限，報名期限即日起至12月10日止，活動期間為11月15日至12月28日。(報名事宜及相關費用，請參閱彰化縣文化局官網最新消息資訊：https://reurl.cc/MMdlRn)。

廣告 廣告

彰化縣文化局表示，今年規劃於12月13日舉辦「藝童手護兒童人權主題日」，當天將安排人權紀錄片播映、人權行動劇演出、文創市集等，紀錄片呈現兒童在人權議題中的真實處境與挑戰，喚起大眾對兒童權利保障的關注與反思；小旅行則藉由參訪人權館舍，讓民眾更加了解彰化縣人權歷史發展沿革。

此外，本次展開跨縣市的文化連線，與雲林故事人協會合作的故事箱交流特展在12月13日至12月28日，集結地方文化與兒童人權議題，透過匠心獨具的故事箱，展現彰化獨特的歷史軌跡與文化精髓，並共同推動兒童人權教育，將彰化、雲林兩地豐富的人文歷史納入兒童權利學習，擴大教育影響力。