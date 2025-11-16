兒權闖關嘉年華熱鬧登場 親子齊聚竹縣攜手幸福up

為呼應十一月二十日「國際兒童人權日」，十六日新竹縣政府與財團法人人本教育文教基金會攜手在新竹縣政府前廣場舉辦「兒權up幸福up親子闖關嘉年華活動」，活動內容豐富多元，吸引近五百名民眾共襄盛舉，期盼所有家庭一同來認識、實踐兒童權利，為孩子創造更美好的成長環境！

新竹縣長楊文科十六日表示，縣府秉持《兒童權利公約》精神，積極推動兒少權益，重視兒少參與權與表意權。透過嘉年華會形式，希望能提升家長與民眾對兒童權益的認識，營造兒少權益全面落實的社會氛圍。

新竹縣府社會處長陳欣怡表示，嘉年華活動精彩節目不斷，從開場就熱鬧非凡，邀請現場親子一起動起來，開幕儀式由新竹縣東海國小太鼓隊鼓動全場，為這場兒少盛會營造最熱鬧的氣氛。並邀集新竹縣社福單位、NPO社福團體共同響應，現場近二十攤的益智闖關關卡，讓兒童在遊戲中學習如何表達意見、傾聽他人想法。

活動精采表演不冷場！包含最受孩子歡迎的紅鼻子馬戲團帶來精采演出，以及泡泡奇蹟街頭藝人的夢幻泡泡秀，為現場增添更多歡樂氛圍。社會處希望每個家庭可以在這嘉年華系列活動中共享快樂時光，學習重要的兒童權利知識，共同打造竹縣成為落實兒權、促進幸福的友善城市。