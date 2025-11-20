兒欠債⋯台南阿堂鹹粥變「無名」？菜單、招牌店名全消失 老闆回應了

記者王紹宇、林昱孜／台南報導

台南阿堂鹹粥近日被網友發現招牌改版，在網路上引起討論。（圖／記者王紹宇攝影）

台南知名阿堂鹹粥近日被眼尖網友發現，其中一邊招牌成了「無名鹹粥」，就連菜單也少了阿堂，網友紛紛猜測是阿堂因為兒子欠債百萬，替他作保有關，事實上，阿堂鹹粥商標，現在已經屬於債權資產公司。對此，阿堂鹹粥老闆張春堂否認此事，只是為了要讓人家知道「鹹粥」用料與人不同，特別豐富。

眼尖網友發現阿堂鹹粥招牌少了「阿堂」2字。（圖／記者王紹宇攝影）

阿堂鹹粥菜單上也呈現空白狀態。（圖／記者王紹宇攝影）

阿堂鹹粥是台南知名美食，過去更因為漲價爭議，屢次登上媒體版面，近日，招牌悄悄變裝被發現，阿堂鹹粥的「阿堂」二字消失，只留下鹹粥，就連菜單上阿堂也遭到移除。阿堂鹹粥變成無名鹹粥，在社群上也掀起熱議，網友貼出前年新聞，推測是因為老闆替欠債兒子作保，但卻悄悄將商標轉移給兒子，遭法院判決敗訴應塗銷有關。

台南知名阿堂鹹粥，過去曾經因為漲價時常上新聞版面。（圖／記者王紹宇攝影）

對此，阿堂鹹粥老闆張春堂表示，招牌改了也還是阿堂，只是想要以「鹹粥」2字讓人知道，自己產品跟其他人用料不一樣、豐富許多。是否與之前商標官司有關？張春堂表示，官司一事已經過了。

阿堂鹹粥招牌變無名，老闆張春堂否認與商標官司有關。（圖／記者王紹宇攝影）

網友如何猜測，張春堂表示，沒有影響，又不是阿堂不見了，大招牌是故意換掉的，網路的人想要怎麼寫就怎麼寫，「商標已經沒問題了，菜單也沒阿堂，要寫也可以啊，阿堂也依舊是阿堂」。



