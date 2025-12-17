兒沉迷棒球！爸付60元破解「免費送棒球手套」騙局

社會中心／綜合報導

近日新北市永和區一名吳姓家長，以實際行動進行一場生活化的識詐教育，透過小額金錢測試方式，讓孩子親身了解網路詐騙手法，成功提升其防詐警覺，成為良好的親子識詐宣導案例。

永和吳爸爸以60元破解「免費送棒球手套」騙局，成為親子防詐教材。（圖／翻攝畫面）

吳爸爸表示，10歲的兒子日前在抖音平台看到「免費贈送棒球手套」的廣告內容，因熱愛棒球而心動不已。吳爸爸第一時間即察覺該廣告疑似詐騙，並未直接阻止，而是選擇陪同孩子一起「驗證真偽」，作為一次實際的識詐教學。

雙方透過LINE聯繫，對方指示使用「7-11賣貨便」進行交易，並要求匯款新臺幣60元作為運費。隨後，過程中畫面顯示交易未完成，對方再以「需完成實名認證簽屬」為由，誘導進一步操作網路銀行轉帳，企圖要求輸入認證數字代碼。吳爸爸即時中止後續操作，確認此為典型假網拍詐騙手法。

廣告 廣告

吳爸爸指出，這筆60元是最值得的「學費」，讓孩子親身體會詐騙話術的運作方式，也深刻理解「免費贈送」、「只收運費」、「實名認證」等常見詐騙關鍵字。孩子在事後也坦言，若沒有這次經驗，未來可能誤信詐騙並遭受更大的金額損失。

永和分局提醒，網路詐騙手法不斷翻新，尤其常鎖定青少年族群，常以低風險、小金額方式誘使民眾卸下心防，呼籲家長多關心孩子的網路使用情形，透過陪伴與引導培養孩子的警覺心與判斷力。如遇疑似詐騙情形，請立即撥打165反詐騙專線查證。

更多三立新聞網報導

LINE用戶注意！官方示警5大盜帳手法 「1動作」帳號恐救不回來

只是「照個鏡子」！78歲老婦「被騙走2000萬」傻眼了

冬雨襲全台！雨連下好幾天 下波強冷空氣「這時」報到

擊敗日本奪首冠！陳傑憲首談「不在東京慶功」原因 暖心細節曝光

