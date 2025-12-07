兒涉及校園事件 賴瑞隆落淚向對方及自己孩子道歉

圖說：賴瑞隆在記者會上為兒落淚。（圖片來源：韓文明拍攝）

民進黨高雄市長擬參選人、立委賴瑞隆的八歲兒子疑在校涉及霸凌同學，賴瑞隆7日下午召開記者會時哽咽落淚，除再次向受害者家屬表達歉意，也表示已將兒子帶離原就讀學校，會持續陪同看心理醫師，並澄清網路有關孩子在前一所學校因霸凌與某集團孫子共同轉學的謠言，同時解釋因自己政治人物身分，不方便到校，而非不出面溝通。

賴瑞隆表示，身為涉入此事件的家屬代表，他還是要向對方及其家人致上最深的歉意。過去幾天，自上週五開完記者會後，他在前天與昨天皆前往學校，甚至等候一個小時，也透過校方安排，欲親自向對方家長表達歉意，但很可惜未能見到面。

圖說：記者會一開始，賴瑞隆即向對方學生家長道歉。（圖片來源：韓文明拍攝）

賴瑞隆回應對方家屬提出的3項訴求：完整觀看觀看錄影帶、確保對方家人的狀況與妥善溝通，上述要求他都會全力配合，已再次前往學校，將所有相關影像逐一確認，全面了解事件狀況，並期盼能獲得諒解與原諒，也希望能親自向對方當面致歉。

賴瑞隆承諾，本學期結束前，相關家人將不再到校，也決定辦理轉學，請對方家屬放心，「不會再遇到對方，樣的情況也不會再發生」。

圖說：賴瑞隆在記者會上一度哽咽落淚。（圖片來源：韓文明拍攝）

他並透露，週五晚間已帶著家人看心理醫師，未來也將持續就醫，這不僅是對方家屬的希望，也是因為他注意到相關家人近期出現一些異常狀況，因此會持續尋求專業協助，協助改善家人的狀況。 針對外傳小孩曾在之前學校有「前科」一事。賴瑞隆說明，網路有很多訊息不正確，也對小孩造成很大傷害，有關小孩在前一個學校霸凌，以及因霸凌此人而轉學一事，都不是事實，身為小孩父親，他有責任教養小孩，也必須站出來保護小孩。

至於既定的市長初選行程，他表示現在最重要的工作還是先處理孩子的問題，因為必須要把所有的，不只是女同學她家長，包括所有的，相信現在最重要的工作就是讓所有的孩子們都回到正常的生活，沒有壓力，健康快樂的學習環境」，「現在沒有任何事情比兩個孩子跟包括所有的孩子跟所有的孩子健康學習更重要。」

他說，孩子在事件後承受巨大壓力，也在短時間內「一夜長大」。心理師詢問孩子希望媽媽如何幫助他時，孩子回答：「希望媽媽穩住這個家庭。」賴瑞隆說，孩子勇於認錯、願意改進，「我會繼續陪伴他成長」。

