兒涉恐嚇、毆打同儕 賴瑞隆被問「是否退出高雄初選」反應曝光！

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

立委賴瑞隆爭取代表民進黨參選高雄市長，不料其就讀2年級的8歲兒子被爆出在校毆打同儕，不僅在廁所堵女同學，更向對方嗆聲「出來就打死你」，外界關心賴瑞隆是否退出高雄市長初選？對此，賴瑞隆今（5）日回應，現在最重要是解決問題，給孩子更好的未來，讓他們有更好的學習環境。

賴瑞隆今早突召開記者會說明兒子與同學衝突事件，並向對方孩子、家長、校方表達歉意。（許詠晴攝）

賴瑞隆兒就讀的學校4日指出，賴瑞隆兒子10月16日與女同學在跑道上發生肢體衝突，雙方互相攻擊，女同學躲入廁所後仍遭賴同學在門外叫囂、恐嚇長達12分鐘，校方則於10月28日得知此事後啟動通報，女同學家長並於11月26日正式提出霸凌調查。



該校方表示，女同學曾反映賴同學罵她「神經病」，其母親也指出哥哥之前同樣遭罵，兩案均被列入調查。12月2日又發生新衝突，賴同學在體育課中也故意踢了另一名徐同學，造成臉頰挫傷，家長帶孩童驗傷後，醫院啟動社政通報，但家長尚未提出霸凌調查。

賴瑞隆今早突召開記者會說明兒子與同學衝突事件，並向對方孩子、家長、校方表達歉意。他說，平常花較多時間在政治工作上，在陪伴與教養孩子方面確實做的不夠，他會自我反省，並在未來重新調配時間，花更多時間陪伴小孩成長，而他也願意花更多時間更對方父母溝通，希望給孩子們更好的學習環境。

媒體詢問，是否因此退出高雄市長選舉？賴瑞隆回應，現在最重要是解決問題，給孩子更好的未來，讓他們有更好的學習環境，家庭始終是很重要的一環，他相當自責與挫折，會自我檢討、深切反省，希望所有孩子都能夠過得更好，快樂學習成長，這是他一貫的目標，他會繼續努力。

