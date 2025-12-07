兒涉校園霸凌！受害家長感受道歉誠意 賴瑞隆鞠躬致謝

賴瑞隆今傍晚與受害女童母親會面。（賴瑞隆提供，已取得雙方同意，公開露出）

有意投入高雄市長選舉的民進黨立委賴瑞隆，8歲兒子近日遭指控疑似在學校霸凌同學，賴今（7日）下午2度向受害女學生家庭致歉，承諾將安排兒子退學、尋求醫療幫助，傍晚他與女童母親會面，家長表示有感受到誠意，接受道歉並希望孩子們都能好好成長，賴則當面鞠躬致謝。

據悉，事發於今年10月，雙方學童在學校發生肢體推擠，賴瑞隆兒子遭控霸凌，案件隨即通報調查，事件持續延燒後，賴瑞隆於12月5日、7日2度召開記者會致歉，表示將主動讓孩子暫停到校，並辦理退學，同時尋求專業協助，盼能讓家長安心。

今日下午5時許，賴瑞隆與女童母親正式會面，家長表示，看到記者會後了解其處理方式與後續安排，已感受到誠意，願意解除法律程序，並交由學校依流程處理，家長也感謝賴能迅速處理問題，希望雙方小孩都能好好成長，一起加油，賴則當面起身鞠躬並握手致謝。





