兒涉校園霸凌 賴瑞隆現身喊：自責道歉

爭取參選高雄市長初選的民進黨立委賴瑞隆，被爆出８歲兒子涉及校園霸凌事件後，今（5日）親自召開記者會說明，一開場即表示，感到很自責也很抱歉，因為孩子的事情造成這麼大一個風波，目標都希望讓小孩健康快樂長大，這部分要表達最大歉意跟最大自責。

賴瑞隆在記者會一開始就表示，首先還是要感到很自責也很抱歉，因為孩子的事情造成這麼大一個風波，孩子現在8歲、小二，10月份在一次足球遊戲跟同學產生了一些爭執，後來也引發一些風波，當時學校有立即介入輔導，當時有說順利處理完畢，但後來好像還有後續狀況，還是要再次表達自責，目標都希望讓小孩健康快樂長大，這部分要表達最大歉意跟最大自責。

「先動手就是不對」賴瑞隆強調，也不斷跟孩子說不能動手，動手絕對不對，不管狀況如何都不能動手，「我也必須要自我檢討，平常花相當多時間在政治工作，但在孩子的陪伴跟教養確實不夠，也對孩子、家長、學校感到抱歉，沒有做好我的工作而讓許多人受到影響跟牽連」，很自責跟抱歉。

賴瑞隆續指，教養孩子是父母責任，會多花更多時間來陪伴教養孩子，同時也會提醒孩子，八歲階段也是人生重要成長階段，必須要學會更多負責、更多同理、尊重別人，這部分會花更多時間教育教導，至於學校部分，這個案件已經進入程序，但現在外面有很多說法，基於雙方孩子權益，就尊重學校程序。

另外，被問及面對此事件，會選擇退出2026高雄市長初選？賴瑞隆則說，現在最重要是給孩子們更好的解決跟未來，讓他們有更好學習環境，這是最重要，「孩子是我們未來」，包括家庭、工作也很重要，所有事情都很重要，「但家庭始終是我人生很重要一環」，這樣的事情對他來說，相當自責、挫折，會自我檢討也會深切反省，希望所有孩子們都能快樂學習、快樂成長，會繼續努力。

