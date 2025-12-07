兒涉校園霸凌！賴瑞隆鬆口談初選進退：現階段以孩子為重

民進黨立委賴瑞隆面對 8 歲兒子捲入校園霸凌風波再度公開道歉，並表示現階段最重要的是孩子的身心狀況。（圖／方萬民攝）

民進黨立委賴瑞隆 8 歲兒子遭指控在校園追打、恐嚇同學，引發社會高度關注。賴瑞隆今（7）日再度召開記者會，面對是否繼續投入高雄市長初選的提問，他表示，目前沒有任何事情比孩子的狀況更重要，當務之急是讓孩子們回到健康、快樂、沒有壓力的學習環境。

賴瑞隆在兒子涉霸凌爭議延燒後，今日再度召開記者會，向受害女童及其家長公開道歉。他表示，已依家長要求完整觀看事發錄影，並持續透過校方尋求機會當面致歉。同時承諾，本學期將不再讓孩子返校，並會協助辦理退學，且未來將會帶孩子接受心理評估與治療。

廣告 廣告

他在記者會中澄清，外界傳言孩子在前一所學校也曾霸凌並不屬實，不應將一名 8 歲孩童過度妖魔化。賴瑞隆一度哽咽落淚，直言「身為父親責無旁貸，會承擔教養責任」，再次向受害者與社會致上歉意。

面對事件持續延燒，外界關注他是否將退出高雄市長初選或暫停競選行程。賴瑞隆回應，當前最重要的工作就是處理孩子相關事宜，「現在沒有任何事比兩個孩子更重要。」他強調，希望盡快讓孩子們回到沒有壓力、健康快樂的學習環境。

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

原始連結

看更多 CTWANT 文章

8歲兒涉校園霸凌 賴瑞隆：辦理退校並啟動心理治療

她胸悶看診巧遇高大成！驚呼「法醫有看活人」 網笑喊：幸好妳是自己找他

高雄6旬「柴山達人」失聯17天機車停登山口 警消入山持續搜索