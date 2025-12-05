兒涉霸凌同學…賴瑞隆喊抱歉 受害家長怒打臉
表態角逐民進黨高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，8歲兒子被爆涉校園霸凌，引發議論；他今（5日）親自出面開記者會，表示感到很自責也很抱歉；但是受害家長則再怒控，新聞爆發後對方一句道歉都沒向他們說。
賴瑞隆今天上午召開記者會時表示，孩子現在8歲，10月份在一次足球遊戲跟同學產生了一些爭執，後來也引發一些風波，當時學校有立即介入輔導，當時有說順利處理完畢，但後來好像還有後續狀況，還是要再次表達自責，目標都希望讓小孩健康快樂長大，這部分要表達最大歉意跟最大自責。他也強調，先動手就是不對，也必須要自我檢討，平常花相當多時間在政治工作，但在孩子的陪伴跟教養確實不夠，也對孩子、家長、學校感到抱歉。
在賴瑞隆的道歉曝光後，根據《TVBS》報導，受害家長表示，「他們還是沒有向我們道歉」，昨天聲明還寫「是小朋友之間的摩擦」，在溝通處理的過程態度相當不善，甚至不接學校電話，放話說「不會再出面」。
另外，在今日記者會中，有媒體問及「對方有指責媽媽態度不善？有這樣狀況嗎？」賴瑞隆則是回應，這件事情其實學校很快進入調查，雙方有做過一些溝通，學校也進入還原事實真相階段，每個父母都是很疼愛孩子，完全能夠理解父母心情，有做得不夠、不好的部分會再檢討；他再次強調過去花在政治時間、建設時間相當多，變成孩子成長教育確實有些不足，會再檢討，也會花更多時間投入在這件事情，讓雙方家長、學校都能夠給孩子更好未來，讓孩子們更健康快樂成長。
★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。
高雄一所國小爆出校園衝突事件，角逐綠營市長初選的民進黨立委賴瑞隆，其兒子遭指控施暴且至少3人受影響。賴瑞隆今（5）日親上火線說明，他對此表示相當自責也對此表達最大的歉意，不管是誰，動手就是不對。他也表示，平時花很多時間在政治工作上，但在教育、陪伴孩子上花的時間確實不夠，他會自我檢討。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
