兒涉霸凌女童媽接受道歉...賴瑞隆回「起初認為立委身份不宜介入反造成消極誤解」：犯了錯就要面對
參選民進黨高雄市長初選的綠委賴瑞隆爆發8歲兒子涉及霸凌班上女同學事件，賴瑞隆昨日公開與女童家長見面影片，女童家長也接受賴瑞隆的道歉。賴瑞隆今（8）日表示，過去覺得自己是立委身份不宜過度介入校園，「但這次我也重新理解，我畢竟是孩子的父親，我有責任要了解」；至於是否繼續參選？賴瑞隆僅說，所有政治人物都會遇到挫折困難，犯了錯也都要面對，這也是政治工作的一環。
女童母親表示，看了賴瑞隆記者會發表的內容，其實心裡面蠻感觸的，因為她也是兩個小朋友的家長，經過這段傷害彌補的過程，他們家能接受這份誠意，她非常敬佩賴瑞隆的責任與擔當，她跟先生都感受到賴瑞隆的善意，本身初衷也是為了得到道歉，後續法律部分也會解除。
賴瑞隆今日在立法院受訪時則說，這幾天都在跟學校聯繫，終於在昨天開完記者會得到消息，女童媽媽願意跟他見面、接受他的道歉，昨天下午五點鐘到學校去，跟母親談了一個多小時時間，雙方溝通說明後，大家有共識，孩子未來能夠持續受教，在學校有好的學習最重要，大人取得默契，以孩子為最優先。
賴瑞隆再說，因此，本來雙方孩子都要轉學，女童母親也表達希望雙方重新考慮，讓孩子在這部分得到學習，孩子有跌倒再重新爬起來，不要受到影響。
賴瑞隆說明，過去這段時間，因為他想到立委身份不宜過度介入，怕被外界認為在干預，卻反而造成誤解，讓對方媽媽感覺到消極處理，因此昨天表達了歉意，也對小朋友動手的部分表達歉意，也對媒體稱打太陽穴、有前科等誇大不實部分做了說明。
至於孩子衝突是否涉及霸凌，賴瑞隆說，雙方都有共識等學校清楚調查、對孩子比較公平，他也帶孩子做心理諮商，希望能夠更強化孩子情緒控制上的問題。而據他所知，這次衝突是因為足球的界外球引起，兩人衝突後隔天後，學校說明兩人都有正常互動，也許問題沒有想像中複雜，卻因為大人溝通不良導致問題複雜化，如果一開始有溝通好、也許發展不是這樣。
賴瑞隆重申，過去覺得自己是立委身份不宜過度介入校園，「但這次我也重新理解，我畢竟是孩子的父親，我有責任要了解，協助孩子成長。」
媒體問及，是否會繼續參選？賴瑞隆回說，他最近這段時間還是以孩子的事情優先，所有政治人物都會遇到挫折困難，犯了錯也都要面對，這也是政治工作的一環，「我認為有犯錯就改進，有不好就檢討。」
賴瑞隆強調，，現在最重要還是讓孩子盡速安定下來，他有責任跟所有家長班級環境穩定下來，讓孩子不要為了事件受到影響，讓他們產生很大的壓力，「競選是一時的，政治工作是一時的 ，但為人父母是一輩子的，這是我最重要的工作。」
賴瑞隆最後說，他不想用任何政治角度去看待孩子的事件，作為父親角色他做得不足，是他要去思考的，外面很多風聲傳言對他不重要，他更關心孩子的心理狀態。
（圖片來源：賴瑞隆辦公室、讀者提供）
