兒涉霸凌影響高雄市長初選？ 賴瑞隆喊「全力以赴」：現階段以孩子為優先

台北市 / 武廷融 綜合報導

民進黨立委賴瑞隆的兒子涉入校園霸凌事件，賴瑞隆昨(7)日當面向受害同學媽媽道歉。賴瑞隆今(8)日被問到是否繼續高雄市長競選行程？他回應，現階段以孩子的事情優先，但未來也會持續在政治路上全力以赴，「競選和政治都是一時的，為人父母是一輩子的事」。

賴瑞隆今日受訪時表示，最近這段時間會以孩子的事情優先，政治人物難免遇到挫折困難，這也是政治工作的一環，有任何錯就改進，做得不好就檢討，未來會持續在政治路上全力以赴。賴瑞隆也說，競選和政治都是一時的，為人父母是一輩子的事，希望孩子都能夠盡速安定下來，不要受影響。

廣告 廣告

賴瑞隆也提到，外界對於此事的討論沸沸揚揚，但他不希望用政治角度來看待這件事，想要回到做為父親角色，他做得不足的地方，要去思考的，外面很多風聲傳言對他不重要，他更關心孩子的心理狀態，這比任何政治攻防都重要，「我來自於勞工家庭，我知道每個孩子往上走的過程，因此遇到這樣的問題，孩子優先，其他各種考量各種揣測，對我來講不重要」。

原始連結







更多華視新聞報導

兒遭控校園霸凌 賴瑞隆：配合學校調查

同屬正國會！溫朗東不挺林岱樺：我只能退出派系、退出選舉

綠高雄市長初選4搶1 林岱樺.邱議瑩立院同框零互動

