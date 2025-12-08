兒涉霸凌是否參選到底？ 賴瑞隆：持續在政治路上「全力以赴」

民進黨立委賴瑞隆今（8）上午在立院受訪表示，「未來我一樣會持續在我的政治路上，把每件事情，來全力以赴做好。」（圖：賴瑞隆臉書）

有意角逐民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆，近期因8歲兒子捲入校園霸凌事件，引發社會關注。賴瑞隆今（8）日上午在立法院被媒體問到，是否會繼續參選到底？他表示，犯了錯就是改進，做不好就是檢討，「未來我一樣會持續在我的政治路上，把每件事情，來全力以赴做好。」

對於是否將回歸競選行程？賴瑞隆說，最近這段時間還是以孩子的事情為優先，所有政治人物都會遇到挫折、困難，甚至是家裡有些狀況，犯了錯要面對，這也是政治工作及人生中的一環。

賴瑞隆也說，現在重要的是，讓孩子們儘速安定下來，不要因此事件導致學習環境受影響，他強調「競選是一時的，政治工作也是一時的，但是為人父母是一輩子的。」

媒體追問，是否懷疑有特定人士或派系操作？賴瑞隆表示，不想用任何政治的角度看待孩子的世界，針對孩子的問題，他還是回到作為一個父親的角色，他做得不足、不夠的部分，才是他要去思考的，至於「外面很多風聲或傳言，這對我來說都不重要。」