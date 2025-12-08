兒涉霸凌是否參選到底？賴瑞隆：政治路遇挫折就面對 持續全力以赴
記者盧素梅／台北報導
民進黨立委賴瑞隆的8歲小二兒子在校與女同學發生衝突，賴瑞隆昨（７）日出面公開向女童、女童家長致歉，傍晚並與女童媽媽碰面，女童媽媽也接受道歉。賴瑞隆今（8）日表示，原本對方的小孩跟自己的小孩都要轉學，但雙方重新考慮，希望讓孩子得到學習，跌倒重新爬起來。至於是否會參選高雄市長到底？賴瑞隆表示，犯錯就是改進，不好的就檢討，未來持續在政治路上全力以赴把它做好。
有意參選2026年高雄市長的賴瑞隆遭學生家長爆料，賴瑞隆的8歲兒子在學校涉嫌言語霸凌女學生，並追打女同學到女廁外面，並堵在女廁外面長達12分鐘，還嗆女學生「敢出來就打死你」，直到其他同學通報老師趕來救援才化解危機，受害家長質疑，校方延遲進行校安通報企圖大事化小，風波持續。
賴瑞隆上午接受媒體聯訪時表示，這幾天他都在跟學校聯繫，希望透過學校能夠聯繫上對方媽媽，上週五也到學校去、週六也到學校去，昨天開完記者會後得到消息，女童媽媽願意跟他見面並聽他道歉。雙方見面，也跟女童母親談了一個多小時時間，雙方溝通說明後有共識，孩子未來能夠持續受教、學習最重要，大人取得默契，孩子最優先。
賴瑞隆並表示，本來對方的孩子要轉學，他的孩子也要轉學，但雙方重新考慮，讓孩子在這部分得到學習，跌倒重新爬起來 ，過去這段時間的各種因素，還有他的立委身分不敢去參與，反而讓媽媽覺得消極表示歉意，對他小朋友動手部分再說明。他並表示，媒體報導有點過度，說打太陽穴，以及前面學校轉學的問題，他說，他兒子沒有前科，對於誇大不實的都都已做出說明，對方也撤回了，他也提到孩子心理諮商，強化情緒控管，讓雙方得到成長才是最重要任務，孩子利益最優先為考量，是最後共同的目的。而女童的母親也不希望不實訊息不斷傳遞，期盼我們未來再努力，讓孩子有更好的受教權，更好的未來。
對於外界批評其太太沒有處理好？賴瑞隆表示，所有的媽媽對於孩子權益，都會照顧跟關心，昨天這部分有他有說明，對於看法不同的部分，會持續溝通。他強調，霸凌是嚴肅的課題，會對孩子留下很深的影響，每個孩子父母都很審慎應對這樣的事情，希望更公正對待每一個孩子，這也是《兒少法》目的。就他所知，衝突隔天，就學校說明的，兩個人也都有正常互動，這個需要溝通，也許問題並沒有想像中那麼複雜，也許是大人溝通不良，若有良好溝通的話，也許發展不是這樣。
賴瑞隆也提到，女童也受到相當大的影響，因此昨天也錄一段影片給他兒子，也幫他兒子加油打氣，而這件事爆發是兩個人踢足球，為了界外球起的衝突，學校有介入兩人的教導，但似乎沒有成效，事情越來越擴大嚴重，我們也沒有得到什麼訊息，這個部分，雙方跟學校會加強密切溝通。他說，身為立委，過去他幾個孩子的狀況，他都沒有進入校園，他認為不要因為他的介入讓事情複雜化，但經過這件事，身為父親，他有必要協助孩子，因此他會加強溝通，希望大家恢復到正常狀態，正常學習。
媒體詢問，是否繼續參選到底？賴瑞隆表示，他最近這段時間，還是以孩子的事情優先，所有政治人物都會遇到挫折困難，犯了錯要面對，這也是我們政治工作的一環。他強調，犯錯就是改進，不好的就檢討，未來持續在政治路上全力以赴把它做好，過程中，做不好的事情就持續改進，持續讓自己能夠做得更好，目前最重要還是讓孩子盡速安定下來，讓孩子不要為了事件受到影響，競選是一時的，政治工作是一時的。
至於是否有政治操作或派系介入？賴瑞隆表示，他不想用任何政治角度去看待孩子的事件 ，想要回到做為父親角色，他做得不足的地方，要去思考的，外面很多風聲傳言對他不重要，他更關注受到影響孩子的心理狀態，學校讓他們當面致歉過，後面他們也有玩在一起來，希望可以因此打開陰影。他身為立法委員，也是希望所有孩子們都更好，「我來自於勞工家庭，我知道每個孩子往上走的過程，因此遇到這樣的問題，孩子優先，其他各種考量各種揣測，對我來講不重要」。
