兒涉霸凌獲原諒！ 賴瑞隆「未喊退選」稱遇挫全力以赴

表態爭取民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆，被爆兒子涉霸凌，就在7號開記者會聲淚俱下致歉後，終於與受害女童的家屬碰面，並且取得對方諒解。這對港都的選情有何影響？國民黨立委柯志恩認為，這件事可以翻篇了，再過一個月，民進黨就會完成初選，各參選人背後，有派系很大的支援。

立委（民）賴瑞隆：「回歸自己的競選行程，我想就像我講到的，我最近這段時間，都還是以孩子事情為優先。」

兒子涉霸凌，7號賴瑞隆2次記者會，哭到眼淚從鼻子滴下，受害家長看到這一幕，當天選擇與賴瑞隆見面，並且和解，事隔一天，外界關注，賴瑞隆是否因孩子的事退選？他本人這樣。

立委（民）賴瑞隆：「競選是一時的，政治工作也是一時的，但是為人父母是一輩子的，在我的政治路上，把每一件事情來全力以赴來做好。」

有沒有要退選？賴瑞隆點到為止，只見他把受訪重點全聚焦在案件本身。

立委（民）賴瑞隆：「也許大人間的溝通不良而導致問題更加複雜化，對方的孩子，她也受到相當大的影響，包括她昨天也錄了一段影片留給我的小朋友，那她也幫我的小朋友加油打氣。」

賴瑞隆也重申，雙方家長見面後，誤會已解開。

立委（民）賴瑞隆：「本來（對方）的孩子也想轉學，我的孩子也要轉學，那他（對方）也表達希望兩方都是不是再考慮。」

賴瑞隆事件延燒多日，看來已能在8號落幕，他的潛在對手們這樣看。

立委（民）林岱樺：「媽媽追求事實的真相，不卑不亢的態度，寬恕包容的同理心，確實是讓人家動容。」

立委（民）邱議瑩：「這件事情賴委員也展現充分地誠意，雙方家長都已經達成了協議，達成了共識，也應該讓這件事情趕快落幕。」

黨內對手誰的話是褒，誰的話是貶，明眼人都聽得出。

反觀藍營，盼2026搶回港都的柯志恩對於未來選戰話中有話。

立委（國）柯志恩：「2026是柯邱對決？還是柯賴對決？目前為止，我個人覺得這個新潮流的勢力還是在高雄裡面，兩個女生的對決，其實會比跟男生的對決來更好看，但是因為背後還是來自於派系很大的支援。」

賴瑞隆事件對選情有多大影響，不久後就能看出，但確定的是賴瑞隆止血後，現在誰都沒有見獵心喜的時間。

