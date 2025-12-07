兒涉霸凌親向受害家長鞠躬道歉！賴瑞隆：希望可以到此為止

表態爭取代表民進黨參選高雄市長的綠委賴瑞隆，他的子女涉及校園霸凌引發爭議，賴瑞隆今天（7日）向受害家長當面道歉，並取得諒解。晚間，賴瑞隆表示，會更精進面對事物的態度，其他過多的指控跟詮釋，希望可以到此為止，還給小孩更多成長和學習的空間。

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

賴瑞隆晚間在臉書上發文表示，他已經和女孩的媽媽見面，除了當面表達深刻的歉意，也非常感謝女孩媽媽願意與我對談，讓我們能夠把彼此的想法釐清和溝通，「身為爸爸，我有責任更深入瞭解並面對孩子的情況，從事政治工作，我也有責任讓社會看到一個更成熟、願意處理問題的態度，今天的溝通讓我更清楚孩子之間的互動、家長的期待，以及後續我應該努力的方向。」

廣告 廣告

賴瑞隆向受害家長道歉。（圖／中天新聞）

賴瑞隆說，接下來會持續與家長及學校保持良好溝通，再次感謝女孩媽媽願意與他見面，共同完成對話，讓我們的孩子都可以在更友善、更安全的環境中成長。

賴瑞隆在記長會上落淚。（圖／中天新聞）

賴瑞隆坦言，最近的事，讓他和家人都有更多的成長，也會更精進自己面對事物的態度。至於其他過多的指控跟詮釋，希望可以到此為止，還給小孩更多成長和學習的空間。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

鄭麗文力挺苗栗縣長連任 鍾東錦：主席的胸襟令他刮目相看

「鄭習會」將登場？國民黨斥「造謠」：掩飾賴政府犧牲經濟

「鄭習會」將登場？傳大陸還開三條件 蕭旭岑駁綠惡意編故事