兒涉霸凌賴瑞隆仍選到底？學者怒起底：他靠綠營這大咖「一路囂張無比」

民進黨高雄市長初選四搶一競爭激烈，綠委賴瑞隆的兒子涉入校園霸凌事件，引發外界關注，先前他已與對方家長達成協議，讓事件落幕。對此，東華大學民族事務與發展學系退休教授施正鋒直言，賴瑞隆之所以「囂張」，是因為與前高雄市長陳菊（花媽）關係深厚有關，並形容兩人的政治連結，有點像「陳其邁與蔡英文」的關係。

施正鋒在節目《大新聞大爆卦》表示，「賴瑞隆的邏輯完全錯誤，我們說『罪不及妻兒』，是因為政治人物的立場不該牽連家人；現在情況剛好相反，是你的小孩被指控霸凌別人，你哭什麼哭？」

施正鋒指出，賴瑞隆這麼囂張是因為他跟花媽的關係，就有點像高雄市長陳其邁與前總統蔡英文，所以他囂張不是今天，賴瑞隆當年從局長一路上到擔任立院召委，「召委是很不簡單的才可以當，這個要排資深的，囂張無比！」

​施正鋒指出，賴瑞隆這麼囂張是因為他跟花媽的關係，就有點像高雄市長陳其邁（左）與前總統蔡英文（右）。（資料照，高市府提供）

施正鋒還提到，近期韓國女團BLACKPINK來台演出，賴瑞隆聲稱是自己爭取的，「好像這些都是他規劃的，但他過去這幾年當立委有什麼樣的法案，我們對他有印象嗎？完全沒有，就是因為他跟花媽的關係很好，就是這樣。」

施正鋒直言，「他有什麼好哭的？高雄人可以容忍這個樣子嗎？還是高雄人就喜歡西瓜偎大邊，就認為說民進黨永遠執政就可以辦很多活動，然後被污染無所謂。」

