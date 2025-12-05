兒涉霸凌賴瑞隆喊抱歉 受害者家長：還是沒向我們道歉

賴瑞隆表示，過去花在政治的時間相當多，變成在孩子的成長跟教育上有不足，會檢討，自己會花更多時間投入孩子的教育上。（圖／周志龍攝）

有意參選2026高雄市長的賴瑞隆遭爆出就讀小學二年級的兒子在學校涉嫌追打與霸凌同學，甚至在廁所外圍堵同學長達12分鐘，並叫囂同學「出來就打你、甩你耳光」。賴瑞隆今（5）日親自出面開記者會，表示感到很自責也很抱歉，並表示；不過受害家長則指出，新聞爆發後對方一句道歉都沒向他們說，還放話說「不會再出面」。

在賴瑞隆的道歉曝光後，根據《TVBS》報導，受害家長表示，「新聞爆出後他們還是沒有向我們道歉」，昨天聲明還寫「是小朋友之間的摩擦」，明明監視器已經拍到這名學生跑上去直接傷害攻擊。「希望可以公布監視錄影器還我們清白，也盼自家小朋友不要受到傷害」。

受害家長也還原兩家人溝通處理的過程，表示他們態度相當不善，當時學校也有跟他們溝通說，孩子在學校有傷害同學的行為，但對方仍放任不管，甚至不接學校電話，放話說「不會再出面」。現在事件曝光了，他們卻用「大街罵人小巷道歉」的方式，夫妻應該意識到他們小朋友發生什麼問題，為何這個年紀的小朋友會傷害打人，還會堵在廁所12分鐘插腰恐嚇？

今早賴瑞隆舉行記者會時，被問到關於對方指責孩子媽媽態度不善，賴瑞隆表示，這件事情學校很快就介入調查，雙方也有溝通，現在是還原事實真相階段，當然每個父母親都疼愛孩子，完全能夠理解每個父母的心情，有做不好的部分會再檢討，過去花在政治的時間相當多，變成在孩子的成長跟教育上有不足，會檢討，自己會花更多時間投入孩子的教育上。

