兒涉霸凌賴瑞隆當面道歉！女童媽：只想制止傷害 敬佩賴瑞隆的擔當

首次上稿 19:57更新時間 21:10 賴瑞隆臉書最新發文

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委賴瑞隆的8歲小二兒子在校與女同學發生衝突，賴瑞隆今出面公開向女童、女童家長致歉。女童媽媽傍晚與賴瑞隆碰面並接受道歉，她說自己跟先生都感受到善意與誠意，自己也很敬佩賴瑞隆的責任與擔當。

看賴瑞隆記者會 內心感觸深

女童媽媽說，今天看了賴瑞隆記者會發表的內容，其實心裡面蠻感觸的，因為她也是兩個小朋友的家長，經過這段彌補傷害的過程，他們家是真的很接受這份誠意，她個人非常敬佩爸爸(賴瑞隆)的責任與擔當。

廣告 廣告

女童媽媽指出，她跟先生都感受到賴瑞隆的善意，本身初衷也是希望制止傷害，然後得到道歉，並不是要去對小朋友怎麼樣；既然這些已經全部(完成)，後面怎麼做、會照這部分去執行，後續法律部分也會去解除。

至於其他流程，女童媽媽指出就交由學校去完成，也感謝賴瑞隆願意用這麼快速的時間出來處理問題，就希望大家的小孩都可以好好成長，就是大家一起加油，人生真的很漫長。

賴瑞隆回應 該扮演好爸爸角色

賴瑞隆晚間發文，提到已和女孩的媽媽見面，除當面表達深刻歉意，也非常感謝女孩媽媽願意與他對談，把彼此想法釐清和溝通。

他強調身為爸爸，有責任更深入瞭解並面對孩子情況，從事政治工作也有責任讓社會看到一個更成熟、願意處理問題的態度，今天的溝通讓他更清楚孩子間的互動、家長的期待，及後續他應努力的方向。

接下來會持續與家長及學校保持良好溝通，再次感謝女孩媽媽願意見面，共同完成對話，讓孩子們都可以在更友善、更安全的環境中成長；至於其他過多的指控跟詮釋，也希望可以停止，還給小孩更多成長和學習的空間。

立委賴瑞隆今向女孩、女孩家長與自己孩子道歉。(記者王榮祥攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

賴瑞隆8歲兒被爆「有前科」、「打集團孫」？校方：未接獲霸凌事件

8歲兒子將轉學 賴瑞隆落淚：向女童跟家長及自己孩子道歉

PTT板主對賴瑞隆兒發表「涉違法言論」 情節嚴重被立刻解職

徐巧芯嘲諷賴瑞隆為兒子落淚道歉 反遭大批網友酸爆！

