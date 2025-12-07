兒涉霸凌賴瑞隆落淚道歉 名醫諷：匆匆忙忙，連滾帶爬

有意角逐民國115年高雄市長的民進黨立委賴瑞隆近日遭爆，其8歲小孩涉入至少3件校園霸凌案，他今（7）日受訪時哽咽向受害女學生父母道歉。對此，名醫蘇一峰嘲諷賴瑞隆，在之前霸凌糾紛時就應該好好跟對方道歉了，結果到了事情鬧得夠大、上了媒體，才說孩子才8歲，「本來應該從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬」。

賴瑞隆今天召開記者會，針對兒子涉入霸凌案再度說明，他首先向受害女童及其父母致上最深歉意，並且提及，女童媽媽有提出訴求，包括希望自己看疑似霸凌錄影帶，也希望自己能夠跟他們再溝通。賴瑞隆指出，女童媽媽也提到，希望雙方孩子不要再有接觸，他承諾到學期末之前，不會再讓兒子去上學，會讓兒子待在家裡，並親自帶著他，請女童媽媽放心，媽媽的訴求他都會全力去做，希望能得到她的原諒。

另外，根據《ETtoday新聞雲》今天報導，受害女童家長指控，在與賴瑞隆妻子面談期間，賴妻到會議室後，從頭到尾沒向受害女童與家長說過一聲對不起，還強調賴家重視孩子教育，並很努力配合管理。受害女童家長也批評，當時懇請賴妻讓小孩停止辱罵女兒，讓霸凌事件劃上句號，但對方置之不理，姿態宛如高官來校視察，沒道歉、承諾改善，在座談會不歡而散後，賴妻就直奔副校長辦公室理論。

蘇一峰今天在臉書發文嘲諷，在之前校園霸凌糾紛時，就應該好好跟對方道歉了，結果是態度差、去吵架；到了事情鬧得夠大、上了媒體，賴瑞隆才說孩子才8歲、「爸爸對不起你」，哽咽給大家看，「本來應該從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬」。

