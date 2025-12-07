兒涉霸凌賴瑞隆道歉落淚 藥師嗆：天曉得女同學會留下多少陰影
有意角逐民國115年高雄市長的民進黨立委賴瑞隆近日遭爆，其8歲小孩涉入至少3件校園霸凌案，他今（7）日受訪時哽咽向受害女學生父母道歉。對此，時常評論時事的藥師林士峰批評，賴瑞隆的落淚「是鱷魚的眼淚」、他真正需要道歉的對象不只有兒子，還有被傷害的女同學，「天曉得會在8歲的女童身上，留下多少的陰影」。
賴瑞隆今天召開記者會，針對兒子涉入霸凌案再度說明，他首先向受害女童及其父母致上最深歉意，並且提及，女童媽媽有提出訴求，包括希望自己看疑似霸凌錄影帶，也希望自己能夠跟他們再溝通。賴瑞隆指出，女童媽媽也提到，希望雙方孩子不要再有接觸，他承諾到學期末之前，不會再讓兒子去上學，會讓兒子待在家裡，並親自帶著他，請女童媽媽放心，媽媽的訴求他都會全力去做，希望能得到她的原諒。
賴瑞隆強調，作為孩子的父親，要幫兒子澄清一些事，最近很多網路上的消息並非事實，已對8歲兒子造成很多傷害，作為孩子父親、監護人，還是要說明，兒子在前一個學校並沒有霸凌前例，認為最近謠言在網路上被渲染得很厲害，這些不正確訊息不斷傳播，對孩子造成相當大的傷害，別把8歲孩子妖魔化。
「說穿了，這就是鱷魚的眼淚」，林士峰今天在臉書發文直言，賴瑞隆對不起他兒子的，不是因為身份，而是沒有提供好的身教、在小孩需要時做適時的陪伴。此外，賴瑞隆真正需要道歉的對象不是只有兒子，還有被傷害的女同學，「天曉得會在8歲的女童身上，留下多少的陰影」。
★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...
再為兒涉校園霸凌道歉 賴瑞隆落淚：將讓孩子離開原校、就醫尋求心理協助
表態角逐民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆，8歲兒子捲入校園霸凌事件，持續引發社會關注。雖然賴瑞隆5日曾召開記者會致歉，但女童家長仍無法接受，事件延燒不止。賴瑞隆今（7）日下午再次於高雄前鎮區召開記者會，他向女童及其父母再次表達歉意，強調會讓孩子離開學校，並透露近日已陪同孩子就醫尋求心理協助。提到孩子向他道歉時，他更難掩情緒落淚，哽咽表示「是爸爸對不起你」。這起......
賴瑞隆兒疑校園霸凌 PTT深綠版主1行為火速遭撤職
賴瑞隆兒疑校園霸凌 PTT深綠版主1行為火速遭撤職
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......
賴瑞隆8歲兒涉霸凌！他預言當選後果酸爆了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆宣布投入2026高雄市長初選，本想藉著在社群平台發布的暖心影片拉抬支持度，然而，影片上架不到一日，竟爆出賴瑞隆8歲兒子在校霸凌同學，且疑似涉及至少3名受害者，...
