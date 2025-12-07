兒涉霸凌賴瑞隆道歉落淚 藥師嗆：天曉得女同學會留下多少陰影

有意角逐民國115年高雄市長的民進黨立委賴瑞隆近日遭爆，其8歲小孩涉入至少3件校園霸凌案，他今（7）日受訪時哽咽向受害女學生父母道歉。對此，時常評論時事的藥師林士峰批評，賴瑞隆的落淚「是鱷魚的眼淚」、他真正需要道歉的對象不只有兒子，還有被傷害的女同學，「天曉得會在8歲的女童身上，留下多少的陰影」。

賴瑞隆今天召開記者會，針對兒子涉入霸凌案再度說明，他首先向受害女童及其父母致上最深歉意，並且提及，女童媽媽有提出訴求，包括希望自己看疑似霸凌錄影帶，也希望自己能夠跟他們再溝通。賴瑞隆指出，女童媽媽也提到，希望雙方孩子不要再有接觸，他承諾到學期末之前，不會再讓兒子去上學，會讓兒子待在家裡，並親自帶著他，請女童媽媽放心，媽媽的訴求他都會全力去做，希望能得到她的原諒。

廣告 廣告

賴瑞隆強調，作為孩子的父親，要幫兒子澄清一些事，最近很多網路上的消息並非事實，已對8歲兒子造成很多傷害，作為孩子父親、監護人，還是要說明，兒子在前一個學校並沒有霸凌前例，認為最近謠言在網路上被渲染得很厲害，這些不正確訊息不斷傳播，對孩子造成相當大的傷害，別把8歲孩子妖魔化。

「說穿了，這就是鱷魚的眼淚」，林士峰今天在臉書發文直言，賴瑞隆對不起他兒子的，不是因為身份，而是沒有提供好的身教、在小孩需要時做適時的陪伴。此外，賴瑞隆真正需要道歉的對象不是只有兒子，還有被傷害的女同學，「天曉得會在8歲的女童身上，留下多少的陰影」。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

【看原文連結】