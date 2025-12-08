兒涉霸凌風波賴瑞隆道歉了 柯志恩斷言：不可能退選
有意角逐明年高雄市長的民進黨立委賴瑞隆的8歲孩子涉入校園霸凌爭議，雖然對方家長昨天與賴瑞隆碰面並接受道歉，但政治風暴仍未停歇。對手國民黨立委柯志恩今（8）日接受《千秋萬事》廣播節目訪問時強調，選舉不應牽扯家人，但直言從民進黨內派系布局與既有資源來看，研判賴瑞隆「絕對不會退選」。
主持人王淺秋在節目中提到，昨日聽聞賴瑞隆將再度開記者會時，曾猜測是否可能退選，但柯志恩當下就表示「不可能」。最終結果，賴瑞隆在鏡頭前哽咽致歉，並由受害家長露背影接受道歉，引發社會反應不一。王淺秋質疑，若同樣情況發生在國民黨或藍白陣營，「恐怕早就被逼退」。
柯志恩認為，選舉與家人應分開討論，她強調自己從政以來始終堅持同一立場，「候選人可以被檢驗，但家人不應被牽扯」。賴瑞隆之所以不會退選，是因為民進黨初選機制、派系與長時間投入資源的現實因素，高雄的看板掛了1年，那不是小錢。
「我覺得沒有人會這麼脆弱，就這樣退選！」她認為，這件事情雖然引發網路討論，但依照民進黨內部節奏與選舉時程，很快會被翻篇，「大概罵個一兩天就過去了，再過一個月就要初選，當然會繼續跑行程」，預料在賴瑞隆二次道歉後，事件就會告一段落，就像林岱樺助理費案也是翻篇。
柯志恩也提到，過去黃國昌的孩子曾遭民間團體肉搜事件，認為社會應以一致標準處理政治人物的家庭議題；她強調，賴瑞隆兒子事件跟藍白無關，現在是民進黨初選階段，「不要每件事情都扯到藍白」。
談回校園霸凌本身，柯志恩則提醒，無論是受害孩子或被指控霸凌的孩子，都需要心理諮商與系統支持，「幸福的童年，可以治癒你的一生；不幸福的童年，需要透過一生治癒」，呼籲家長要重視，別忽略孩子真正的需要。
其他人也在看
大跳「小蘋果」 鄭麗文、許淑華熱舞狂「搖勒」
國民黨中彰投黨慶，黨主席鄭麗文上午到南投，跟縣長許淑華一起熱舞，大跳歌曲小蘋果；下午來到彰化，不過面對黨內除了黨部主委謝衣鳳，還有二位前副縣長都有意參戰2026，鄭麗文說目前黨部已經在協調，但喊出「一個家要有女性才能安」。TVBS新聞網 ・ 13 小時前 ・ 57
台南市長她贏面大？蔡正元斷言非她即謝龍介
[NOWnews今日新聞]2026地方首長選舉誰出線？外界高度關注。前總統陳水扁近期屢公開力挺民進黨立委陳亭妃參選台南市長，前立委蔡正元昨（7）日也指出，兼任民進黨主席的總統賴清德再怎麼不喜歡陳亭妃，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 25
蔡正元示警國民黨「繼續擁抱深藍必敗」！談2026：高雄勝選機率比台南高
距離2026地方選舉僅剩一年時間，民進黨、國民黨、民眾黨近來動作頻頻、各自出招，國民黨是否能延續多數地方執政的優勢也引發關注，前立委蔡正元提出近日接受資深媒體人黃暐瀚訪問，就坦言「國民黨如果繼續擁抱深藍，自我感覺良好，那麼選舉必敗」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
成立北屯聯合服務處表態參選? 江啟臣沒鬆口
中部中心 ／ 許家程 黃信儒 台中報導台中市誰來選？民進黨徵召當籍立委何欣純投入明年2026台中市長選戰，已經積極跑行程備戰。而國民黨楊瓊瓔也率先表態將投入選戰，同黨的立法副院長江啟臣，則是動作頻頻，下午在台中北屯和立委黃健豪成立聯合服務處，被問到是不是準備表態選市長了，江啟臣仍沒有鬆口。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台中市長4搶一！他位居第一 江啟臣緊追其後
台中市長4搶一！他位居第一 江啟臣緊追其後EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
網路投票台中市長人選 楊瓊瓔、江啟臣「姐弟之爭」｜#鏡新聞
2026台中市長選情，在國民黨立委楊瓊瓔宣布參選後，與立法院副院長江啟臣，形成了姐弟之爭，根據壹蘋新聞網5日的網路票選，下屆台中市長參選人支持誰，楊瓊瓔獲得最多票，江啟臣第二名，雖然要不要參選江啟臣還沒表態，但他積極布局，下午跟立委黃健豪、議員沈佑蓮成立聯合服務處，似乎已經用行動展現參選的意願。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
藍酸蘇貞昌南下站台邱議瑩「釀黨內分裂」 蘇巧慧：個人有個人交情
藍綠白積極布局2026地方選戰，前行政院長蘇貞昌日前赴高雄為有意參選明年高雄市長的民進黨立委邱議瑩站台，被國民黨譏恐導致黨內分裂。對此，蘇貞昌女兒、獲黨內徵召參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧今天（7日）回應，民進黨會在初選推出最好人選，之後也會一起合作，「個人有個人的交情」，但初選之後大家都是1個隊伍。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 2
傳將減1席 台中市東南區議員選舉提前開打
距離明年市議員選舉剩不到1年，各政黨已展開提名作業，台中市議員傳出東南選區將減一席，攪亂一池春水，現任民進黨市議員鄭功進原本想退休，由兒子鄭紹頡參選接棒，除了國民黨兩位現任議員李中、林霈涵基層實力雄厚，黨內現任議員陳雅惠及前市議員何敏誠的兒子何昆霖也將參選；鄭功進表示，若東南區應選席次由5席減為4席自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
藍營新北執政20年優勢大？媒體人不認李四川穩贏：蘇巧慧有基本盤
即時中心／高睿鴻報導自2006年後，民進黨就再也無法取得新北市長（原為台北縣長）大位，但近日，前台北縣長蘇貞昌的女兒、現任立委蘇巧慧，獲得身披綠袍競選市長的機會，讓外界很關注新北「藍天轉綠地」的可能性。多份民調顯示，蘇巧慧若非暫居領先、就是以微幅差距落後領先者，顯示勝選機率不小。對此，媒體人尹乃菁也分析，國民黨確實無法對蘇掉以輕心，考量蘇貞昌在新北有經營基礎，民進黨其實擁有強健基本盤、有機會開出不少選票。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026中正萬華參選爆炸！張銘祐拉王義川站台拚出線
政治中心／林彥君 鍾能銘 台北報導2026議員選戰開打！台北競爭最激烈的就是中正萬華，光是民進黨內就有三位新人搶出線，張銘祐服務處今天成立，特別找來同派系的王義川助陣。更讓人關注是這裡出現三大高顏質的新人，民進黨的馬郁雯、民眾黨的吳怡萱，還有國民黨應曉薇女兒應佳妤，也傳出有意接棒。民視 ・ 22 小時前 ・ 1
拚新北！ 蘇巧慧有「總統級」助攻 李四川：太太不支持
台北市 / 綜合報導 趁著週末假日，總統賴清德賴清德把握，受邀參加新北市苗栗同鄉會活動機會，大力推薦黨內，剛被提名要選新北市長的蘇巧慧，被說是「總統級助攻」，蘇巧慧也預告，會有「最強教練團」看準時機出擊，而另一邊，藍營呼聲很高的台北市副市長李四川，強調還沒被黨中央徵詢，也坦言太太也不支持他參選。總統賴清德說：「未來新北市市長，蘇巧慧，蘇市長，我們先叫給她上。」總統級助攻拉抬很用力，總統賴清德受邀來到新北苗栗同鄉會，當然要把握機會給民進黨新北市長參選人打打氣，綠營「新北隊」也集結。立委(民)蘇巧慧說：「大家都非常期待我們的總統，賴清德，那我也非常高興主辦單位也有邀請我，新北市的民意代表，不管是從委員到議員，這麼多大家都在一起。」事實上蘇巧慧也預告備戰2026大選，會有最強教練團看準時機出擊，不只有最強後盾父親蘇貞昌，讓蘇巧慧喊要超越蘇貞昌時代，同樣有過「戰新北」經驗的前總統蔡英文，是否會成為輔選兩大王牌也受到關注，蘇巧慧坦言，如果能有小英前總統出來，一定會很轟動。近來蘇巧慧更已經受到總統賴清德副總統蕭美琴同台力挺，誰會是競選總部主委，蘇巧慧則保持神祕，但另一邊，要守住新北執政優勢的國民黨，人選還沒底定，表態願意參加初選的台北市副市長李四川，否認有被藍中央高層徵詢，而且不只太太，是全家都反對他參選。台北市長蔣萬安說：「(有跟川伯分享你的經驗嗎)，(怎麼說服家裡的老闆)，哈哈哈，我覺得你這題有陷阱喔，關於這一題，我本人也要回家問我家裡的老闆。」相對民進黨已經定於一尊，藍營潛在人選還在摩拳擦掌，等著初選以及民眾黨間的藍白合。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
冬盟》日本監督連3年帶隊來台 點出台灣球隊「明顯特徵」
日本社會人從2017年起，連續6屆組隊到台灣征戰亞洲冬季棒球聯盟，今天晚上日本社會人與日職聯隊爭冠，力拚隊史第3冠。日本社會人監督川口朋保表示，這屆冬盟日本社會人有半數選手第1次到海外比賽，無論伙食、生活習慣、語言隔閡，對他們而言都是挑戰和學習，這次來台跟不同國家選手比賽，都是很好的成長養分。自由時報 ・ 14 小時前 ・ 4
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 825
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 23 小時前 ・ 7
瘋傳移植心臟、換血回春！李連杰「露真面目」終於鬆口：太容易的事
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風。日前，李連杰PO出影片談及3招變年輕的秘訣，直呼：「太容易了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 28
周杰倫、阿信、F3夢幻合唱橫掃冠軍！驚人成績曝光
周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉5日無預警驚喜上線，如此夢幻合作引起熱議，MV首播一天全網觀看次數突破2500萬，在YouTube更創下不到兩天即超越1000萬觀看次數以及最熱門音樂影片第一名。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前 ・ 20
48歲潘慧如從泡芙人→體脂19％，營養師曝光「飲食原則」，照著吃1週瘦超快！
天生條件好的人就真的永遠吃不胖嗎？其實隨著年紀上升，即使是天生瘦、代謝佳的人，也可能遇到身材逐漸走樣的困擾！演員潘慧如過去給人的印象就是「瘦子」、「比例好」，但她坦言 40 歲後就算少吃、狂運動，體態女人我最大 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 31
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
沒說退選！ 賴瑞隆先處理孩子問題：會努力為人民服務
民進黨立委賴瑞隆的兒子日前被爆出校園霸凌同學，引發各界嘩然，今（7）日下午召開記者會，除了再次向女同學及家長致歉外，並提到已安排孩子轉學及帶他去看心理醫師的後續處置。期間被問到是否繼續競選的行程，賴瑞隆回應，「現階段就是先處理孩子的問題，做為一個公眾人物，還是會努力為人民服務，誠實的面對及檢討改進，我會繼續努力」。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 112