兒涉霸凌風波賴瑞隆道歉了 柯志恩斷言：不可能退選

國民黨立委、2026高雄市長擬參選人柯志恩認為，綠委賴瑞隆不會因為兒子涉入霸凌案而退選。（中時資料照，袁庭堯攝）

有意角逐明年高雄市長的民進黨立委賴瑞隆的8歲孩子涉入校園霸凌爭議，雖然對方家長昨天與賴瑞隆碰面並接受道歉，但政治風暴仍未停歇。對手國民黨立委柯志恩今（8）日接受《千秋萬事》廣播節目訪問時強調，選舉不應牽扯家人，但直言從民進黨內派系布局與既有資源來看，研判賴瑞隆「絕對不會退選」。

主持人王淺秋在節目中提到，昨日聽聞賴瑞隆將再度開記者會時，曾猜測是否可能退選，但柯志恩當下就表示「不可能」。最終結果，賴瑞隆在鏡頭前哽咽致歉，並由受害家長露背影接受道歉，引發社會反應不一。王淺秋質疑，若同樣情況發生在國民黨或藍白陣營，「恐怕早就被逼退」。

廣告 廣告

柯志恩認為，選舉與家人應分開討論，她強調自己從政以來始終堅持同一立場，「候選人可以被檢驗，但家人不應被牽扯」。賴瑞隆之所以不會退選，是因為民進黨初選機制、派系與長時間投入資源的現實因素，高雄的看板掛了1年，那不是小錢。

「我覺得沒有人會這麼脆弱，就這樣退選！」她認為，這件事情雖然引發網路討論，但依照民進黨內部節奏與選舉時程，很快會被翻篇，「大概罵個一兩天就過去了，再過一個月就要初選，當然會繼續跑行程」，預料在賴瑞隆二次道歉後，事件就會告一段落，就像林岱樺助理費案也是翻篇。

柯志恩也提到，過去黃國昌的孩子曾遭民間團體肉搜事件，認為社會應以一致標準處理政治人物的家庭議題；她強調，賴瑞隆兒子事件跟藍白無關，現在是民進黨初選階段，「不要每件事情都扯到藍白」。

談回校園霸凌本身，柯志恩則提醒，無論是受害孩子或被指控霸凌的孩子，都需要心理諮商與系統支持，「幸福的童年，可以治癒你的一生；不幸福的童年，需要透過一生治癒」，呼籲家長要重視，別忽略孩子真正的需要。

【看原文連結】