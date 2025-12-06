兒涉霸凌「賴瑞隆又被爆新料」！黃揚明示警民眾最討厭一事：市長路恐提前下車

2026年縣市長選戰倒數不到1年，民進黨在南二都競爭激烈，高雄市長初選更成線4搶1的態勢，而現階段被認為占居上風、能與對國民黨定於一尊的立委柯志恩抗衡的民進黨立委賴瑞隆，如今卻爆出兒子涉及校園霸凌多位同學，甚至將女同學賭在廁所。賴瑞隆5日緊急出面召開記者會致歉滅火。對此，媒體人黃揚明示警，若賴瑞隆無法止住這把火，可能會有許多家長會無法接受他成為孩子們的「大家長」。

​賴瑞隆年小二、8歲的兒子涉嫌踢、毆打不只一位同學外，更曾一度將女同學堵在廁所長達10幾分鐘，並持續在門外叫囂、恐嚇「出來就打死你」；而受害學生家長更指控校方消極處理，校方回應，會依法遵循教育部的相關程序進行，確保調查透明與公正。對此，高雄市長陳其邁5日一早受訪時公開要求校方應公正調查；賴瑞隆初選對手、民進黨立委邱議瑩則說涉及校園安全，盼教育局妥適處理。

道歉完火沒滅 黃揚明： 賴瑞隆搞錯事情的方向 ​

「寵豬頂灶，寵兒不孝！」黃揚明今在臉書引述媒體報導指出，賴瑞隆可能沒想到，初選倒數之際，孩子爆出霸凌負面事件，賴雖道歉止血，未料媒體爆料的受害學生家長再爆，新聞爆發後，賴瑞隆一句道歉都沒向他們說。「止血」是危機處理中最重要的一環，但開完記者會後卻無法讓爆料停止，顯然賴瑞隆搞錯事情的方向了，否則會變成現在的狀況。

廣告 廣告

黃揚明進一步說，此事之所以會被放在輿論討論，最主要不是因年幼的孩子犯錯，而是家長處理的態度不佳，校園霸凌成為許多人成長時的惡夢，最能引發群眾共鳴的是「校方偏袒、霸凌方有特權」等要素。今年7月揭露師大女足抽血事件的吹哨者在記者會上哽咽地說，父親得知此事對她說，「怪爸爸沒權沒勢，沒有背景，才讓你們被欺負這麼久」，讓許多底層出身的家庭感同身受。

黃揚明表示，同理，若賴瑞隆兒子案中，校方因不想得罪立委甚至未來的市長，導致處理消極、偏袒，民怨恐怕更加高漲。黃揚明分析，在政壇父親為兒道歉的多半孩子已經成年，如立委余天、前國防部長邱國正，未成年釀禍相對較少，賴瑞隆的領先態勢很可能因此受挫，差別只在受傷程度，市長之路，也可能被迫中途下車。

更多風傳媒報導

