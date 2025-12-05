兒涉霸凌 賴瑞隆致歉：教養上做得不夠

針對兒子遭爆料疑涉校園霸凌，立委賴瑞隆5日舉行記者會道歉，並強調會自我檢討、深切反省。（姚志平攝）

有意角逐明年高雄市長的民進黨立委賴瑞隆被爆料，其8歲兒子在校疑似涉入校園霸凌案，賴瑞隆5日親上火線開記者會說明，強調先動手就是不對，也坦言自己花在政治工作的時間相當多，在孩子的陪伴以及教養上確實不夠，要表達最大的歉意以及自責，未來會投入更多時間教導孩子。對於是否會因此退選？賴瑞隆強調，做的不夠之處會檢討。

賴瑞隆表示，首先很自責以及抱歉，因為孩子的事情造成這麼大的風波，孩子現在8歲、小二，因為在10月份一次足球遊戲中，跟同學產生爭執而引發風波，學校有立即介入輔導，當時以為順利處理完畢，結果還有後續狀況。

他直言，教養孩子是父母責任，未來會花更多時間陪伴、教養孩子，也希望提醒孩子，8歲階段是人生很重要的成長階段，須學會更多負責、同理以及理解跟尊重別人，自己會花更多時間給孩子更多教育跟教導。自己過去比較忙，較少了解跟參與其中，也對自己的因素沒有照顧好孩子，讓2個8歲孩子之間的衝突產生這麼大的效應，表達最大歉意。

高雄市長陳其邁昨日表示，目前校方正在調查，市府會提醒校方必須特別注意到保護同學的相關規定，並且也必須公正、嚴謹來進行相關事務的調查。校方回應，已依教育部規定程序辦理，並積極主動給予學生協助支持及輔導措施，強調將秉持公平公正原則，不因學生或家長的職業、身分及背景而有差別對待。

高市教育局則說，經查本案學校於掌握狀況後，立即完成校安通報，也依規定成立調查小組，釐清是否涉及生對生霸凌，後續將全程督導調查進程，確保學生權益不受侵害，並將依調查結果，啟動學生輔導處預機制。