兒涉霸凌 賴瑞隆被踢爆專攻女立委？蔡正元酸吐7字

民進黨立委賴瑞隆爭取民進黨高雄市長提名，卻被爆出8歲兒子涉校園霸凌。賴瑞隆親自召開記者會，表示感到很自責也很抱歉。前立委蔡正元認為，兒子在學校打女生，其父在議場專攻女立委，「有其父必有其子？」

蔡正元今(6日)在臉書粉專貼文表示，民進黨賴瑞隆立委的兒子，小學三年級就會霸凌、恐嚇女同學，學校惦惦不敢吭聲。如果讓賴瑞隆當上高雄市長，即使他的兒子霸凌女老師，恐怕校長也只好惦惦不敢吭聲，這就是民進黨的台灣價值。

蔡正元稍晚更在臉書質疑表示，有其父必有其子？兒子在學校打女生，其父在議場專攻女立委。

對此，國民黨前副發言人賴苡任昨在臉書爆料，賴瑞隆之前在立法院中興大樓1樓電梯前堵國民黨立委柯志恩，反覆跳針一些毫無邏輯的事，柯志恩不想理會，他卻不依不饒。此外，去年7月8日內政委員會發生衝突，他目睹賴瑞隆攻擊徐巧芯和李彥秀，而且還專挑女性立委下手，全程被他用手機記錄下來。

網友留言表示，「家長當不好，當市長會好？自己的小孩照顧不了，當市長會把市民照顧的好？怎麼可能做得好」、「重點是新聞爆出來才要道歉，那沒爆出來前在........」、「如果這件事情發生在對手，又是不一樣標準的說法」。

