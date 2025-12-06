兒涉霸凌 賴瑞隆開記者會致歉 吳子嘉：他犯下一個重大缺點

民進黨立委賴瑞隆爭取2026民進黨高雄市長初選提名，竟爆出他的8歲兒子在學校霸凌同學，且疑似涉及至少3名受害者。賴瑞隆5日召開記者會，公開向遭波及的孩童、家長及校方致歉，承諾將投入更多時間參與孩子教養。媒體人吳子嘉表示，賴瑞隆還犯下一個重大的缺點，他們夫妻兩個應該去跟當事者家裡道歉，他就差一個道歉。

吳子嘉5日在《董事長開講》網路節目中表示，賴瑞隆還沒當市長，但在事情的說明過程當中，就犯下一個重大的缺點。可能小孩、賴瑞隆的家庭很委屈，但是他們夫妻兩個應該去當事者家裡道歉。就差這一個道歉，抱歉有那麼困難嗎？看來非常困難。那怎麼叫做自我檢討、深度反省，你的目的只是希望把這個新聞壓下來而已，你去人家家裡面跑一趟就好了，高雄又不是很遠。小孩讀同一個學校，到對方家裡道歉，這是一個做人的誠意，大家會原諒你，而且你會賺到非常好的風範，也會贏得大家的喝采。

吳子嘉接著表示，賴瑞隆你是公眾人物，不是說你對錯的問題，這是典範的問題，你是大家未來公共期待的一個範本，你要有更高的格調、更高的標準，作為高雄市民的驕傲，你以後若當選高雄市長，就要讓高雄市民以你為傲，甚至是高雄市民的驕傲、高雄市民的光彩，這是賴瑞隆要選高雄市長最重要的一個心理建設。

吳子嘉點出，結果賴瑞隆只是開一個記者會，想把這個事情帶過。前英國首相邱吉爾講過「永遠不要浪費一場好危機」。當危機來臨的時候，是你自己的考驗，也是賴瑞隆成長的機會；而這個心態上的驕傲、本質上的驕傲，才是邱瑞隆這些當下的台灣政治人物可怕的地方。

