「兒涉霸凌」退出高雄市長初選？賴瑞隆未鬆口

民進黨立委賴瑞隆的兒子在學校涉及霸凌事件，已於8日與受害女同學家長達成和解。儘管事件暫告落幕，外界仍關注此風波是否會影響賴瑞隆參與民進黨高雄市長初選的意願。面對退選疑問，賴瑞隆並未明確表態，僅強調將持續在政治路上全力以赴。同時，民進黨其他高雄市長參選人也對此事件表達了各自立場，而國民黨參選人則認為選舉不應牽扯家人。

賴瑞隆對於兒子涉及霸凌事件表示，未來會以孩子最大利益為優先考量，並感謝孩子的母親與受害女同學家長達成和解。針對是否會因此放棄爭取市長提名，賴瑞隆表示，競選是一時的，政治工作也是一時的，但為人父母是一輩子的責任。他強調未來仍會持續在政治路上，把每一件事情全力以赴做好。

同黨的三位競爭對手對此事件也謹慎回應。高雄市長擬參選人林岱樺表示，孩子的媽媽追求事實真相，不卑不亢的態度，以及寬恕包容的同理心確實讓人動容。邱議瑩則認為賴瑞隆已展現充分誠意，親自和女童的家長見面，這點必須予以肯定。許智傑也表示，賴瑞隆已經展現誠意致歉並與家長和解，此事不需要再過度延伸，現在最重要的是輔導小朋友的身心健康。

民進黨高雄市長初選將在下個月舉行，有分析認為賴瑞隆已經深入參與，不太可能因此退選。國民黨高雄市長擬參選人柯志恩則指出，民進黨候選人背後都有派系支援，高雄的民進黨看板已經掛了一年，這些看板都是耗費資金的。她強調選舉是一回事，但選舉不應該把自己家人牽扯進來。

整體而言，此風波對賴瑞隆的實質影響有限，綠營初選戰局也因此回到原點。

