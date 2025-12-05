兒涉3霸凌案！賴瑞隆認陪伴不足 被點名保護學生個資...校方發聲了

立委賴瑞隆回應兒子學校霸凌事件。廖瑞祥攝



民進黨立委、高雄市長擬參選人賴瑞隆其子遭爆涉3起霸凌案，高雄市長陳其邁今（12/5）點名校方保護學生個資，並公正嚴謹進行調查；賴瑞隆也親上火線致歉，坦承忙於工作陪伴小孩不足，校方稍早也發聲明回應霸凌事件。

有意角逐2026高雄市長的民進黨立委賴瑞隆，其8歲兒子被多名家長指控先後對同學動手與辱罵，事件延燒，引發外界關注。

高雄市長陳其邁今日受訪表示，案件屬於校園事務，將由校方調查處理，應以公正、嚴謹態度釐清事實；他也進一步點名學校「務必保護學生資料」；賴瑞隆也親上火線回應霸凌事件，他坦承平常忙於工作，在孩子陪伴、教養上確實不足。

廣告 廣告

對此，校方表示，基於學生安全及保護考量，無法對個案作進一步說明，並強調，所有學生事件均依教育部規定程序辦理，提供必要輔導與支持措施，協助受影響學生穩定身心，維持學習權益與健康發展。

校方指出，處理學生事件一向公平公正，不因學生或家長身分、職業有所差別對待，並虛心接受媒體與家長對處理態度的建議，持續改進校園安全及家校合作。

校方重申，學校承諾將持續關注學生需求，提供完善輔導與教育支持，確保每位學生在安全、穩定的環境中成長，並與社會各界共同守護學生發展。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

更多太報報導

全聯台灣鯛禁藥案爆烏龍 陳其邁三度致歉！衛生局曝疏失細節

賴瑞隆兒捲校園風暴 陳其邁點名校方：保護學生個資

獨／高雄驚爆「超級吸金女」！男醫師被騙1800萬...含淚報案親曝兩人關係