兒爆料「庾澄慶常已讀不回」 伊能靜罕見幫忙解釋

庾澄慶和前妻伊能靜育有兒子「小哈利」庾恩利，近年庾恩利在大陸出道、拚自己的事業，不時也會和伊能靜同框直播。庾恩利在直播中爆料某次發現爸爸庾澄慶人也在大陸工作，他便傳訊問候老爸，沒想到被已讀不回，一旁的伊能靜跳出緩頰說庾澄慶是在忙工作，罕見在鏡頭前幫前夫喊冤解釋。

近日庾恩利在直播中分享，工作人員在小紅書上刷到庾澄慶到長沙錄節目《聲生不息》並告知他，庾恩利便傳訊息問爸爸：「你怎麼來長沙不告訴我」，庾澄慶便回應還會來6趟，「下次吧」，庾恩利順勢表示他在南京還有音樂節活動，沒想到庾澄慶接下來就已讀不回，讓他很尷尬。

聽到這裡，一旁的伊能靜和庾恩利都一起大笑，伊能靜更表示：「他（庾澄慶）在錄綜藝節目，沒辦法一直回」，庾恩利預告在南京音樂節會致敬自己的音樂啟蒙老師庾澄慶，暗示會唱跟爸爸有關的歌曲，伊能靜接著念網友的評論說：「對，『不回才是親爹』」，並舉例女兒小米粒也常發訊息給秦昊，結果得到很差的回應，小米粒也吐槽秦昊：「爸爸，你給的情緒價值有點低」，秦昊確實也常常回應很簡短，讓女兒不滿意。

庾恩利打趣說自己一開始也嚇到，想說「這老爹怎麼情商這麼低」，後來他有次回台北跟庾澄慶過年，才發現爸爸老花眼嚴重，看著手機要一個字一個字非常緩慢的打，大概打出一個句子需要花30分鐘的時間，讓庾恩利恍然大悟想說：「能回就好了」，也就不再跟爸爸太計較。

