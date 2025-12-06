兒爆霸凌女生…賴瑞隆黑歷史被挖「專攻女立委」 藍青年曝鐵證

立委賴瑞隆的8歲兒子被爆在學校霸凌同學。（資料照／賴瑞隆服務處提供）

有意角逐民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，被爆料讀小學的8歲兒子在學校涉嫌霸凌，而且受害者不只1人。對此，國民黨前副發言人賴苡任揭露，賴瑞隆過去在立法院堵人和攻擊，而且專挑女性立委下手，開酸「有其父必有其子」。

賴苡任昨（5）日在臉書發文指，媒體報導傳出，賴瑞隆的兒子8歲大，小學二年級就在學校廁所賭女同學、傷人，霸凌對象是女生，而賴瑞隆過去也在立院電梯堵女同事，讓他好奇兒子如今有這樣的行為，不知道是不是有樣學樣？

賴苡任說明，賴瑞隆之前在立法院中興大樓1樓電梯前堵國民黨立委柯志恩，反覆跳針一些毫無邏輯的事，柯志恩不想理會，他卻不依不饒。此外，去年7月8日內政委員會發生衝突，他目睹賴瑞隆攻擊徐巧芯和李彥秀，而且還專挑女性立委下手，全程被他用手機記錄下來。

賴苡任還原事發當下，賴瑞隆先是強力衝撞徐巧芯，再用手肘去攻擊，隨後用手臂勾拉住徐巧芯的脖子往後倒，把徐巧芯拽到地上。不過，畫面沒拍到的是，賴瑞隆倒地後用自己的身體壓住李彥秀，不讓李彥秀起身，之後謝龍介、洪孟楷、羅智強趕緊把賴瑞隆拉起來，而李彥秀已經被壓到喘不過氣。

賴苡任痛斥，賴瑞隆在立法院專門挑女性立委堵人、攻擊，從來沒看過挑戰國民黨的男性立委，「這種只敢欺負女人的傢伙，還一副道貌岸然的想選市長，還是賴清德欽點」。他認為家庭教育屬於私人領域，本不在討論範圍，但如果涉及校園霸凌則不同，因為有可能是仗勢欺人，仗父親的勢去欺負別人。

賴苡任指出，除了小孩本身的行為家長要全數承擔，更重要的是有沒有因為父親的社會地位，才讓孩子出現霸凌別人的行為，「我想，這個只有賴瑞隆兒子的同學及老師們才知道」。

