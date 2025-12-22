兒爆霸凌案，賴瑞隆初選還有戲？地方人士曝1效應蔓延：未如外界預期般降溫

民進黨高雄市長初選進入最後倒數，不過，民進黨立委賴瑞隆在關鍵時刻，因其就讀小學二年級的兒子捲入「霸凌案」的校園糾紛，引發輿論高度關注。一地方人士分析，事件雖在約72小時內迅速平息，並獲得對方母親諒解，甚至公開表示理解與肯定賴瑞隆的處理態度，但短時間內仍對選情造成實質衝擊，一度傳出是否退選的耳語，成為初選後段最大變數之一。



一熟悉高雄地方政治的派系人士分析，事件能夠快速落幕，關鍵在於賴瑞隆從事件爆發到雙方和解過程中，始終保持低調與克制，未對外放話、也未對任何人發動攻擊，處理方式與其過往形象一致。他們評估，賴瑞隆在沉潛數日後重返基層行程，重新回到市場、街頭與選民互動。事件並未削弱其動能，反而在部分選區引發「不捨效應」，支持者主動加強動員，基層氣氛並未如外界預期般降溫。



前述人士指出，其他人動員與組織盤點時，賴瑞隆仍持續推出政策論述，甚至成為唯一深入高雄山區舉辦大型願景說明的候選人，這場被稱為「東高雄願景發表」的活動，邀請前農委會主委陳吉仲與前農委會主委曹啟鴻公開站台背書，陳吉仲具有深厚的英系背景，也與前行政院長蘇貞昌系統關係密切，在此之前並未參與高雄市長初選相關活動，賴瑞隆是第一個獲得其公開站台的候選人；而曹啟鴻在卸任農委會主委後已淡出政壇多年，此次為賴瑞隆願景發表合體現身相當少見，象徵意義不言而喻。



不過，綠營人士提到，三天後陳吉仲亦為許智傑造勢站台，顯示其在農漁業高度發達的高雄仍具一定影響力，並非單一押注。整體而言，派系評估，目前各陣營實力仍在伯仲之間，短期事件可能放大波動，但尚不足以提前定調勝負。



因此，前述人士提到，距離初選投票不到20天，高雄政局明顯升溫，各式民調滿天飛，唯一的共識是差距極小。若內部對決持續升高，恐影響後續整合，為大選埋下風險。在國民黨已推出具一定戰力的對手柯志恩情況下，民進黨最終能否提出被視為穩重、可守住高雄的人選，攸關整體政局走向，成為黨內此刻最現實的考題。

更多風傳媒報導

