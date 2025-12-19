兒犯恐攻釀3死6傷！張文父母晚間遭白車接送北上 大批警力守張家門口待搜索

張文犯下恐攻釀成3死6傷悲劇，其家人已被警方接到台北處理後事，警方則在門口等候搜索。（圖／周志龍攝）

台北市19日下午發生恐怖攻擊，27歲通緝犯張文先是到台北車上丟擲煙霧到並砍傷57歲俞姓男子，又到中山站丟擲煙霧彈砍7人，他則在警方圍捕中墜樓身亡，造成3死6傷悲劇，張文父母現已被警方接到台北，相關案情仍須釐清。

據了解，張文是桃園人，平時在台北車站附近租屋，他19日下午帶著疑似自製的煙霧彈，先是到北車丟擲，並砍傷俞男致死，後又到中山站再次丟擲煙霧彈，並先後砍傷7人，他則在圍捕中墜樓喪命，最終釀成3死6傷悲劇。

而張文父母仍住在楊梅住處，鄰居透露，張文幼時乖巧聽話，已久沒回老家，平時甚少與家人聯繫，張文父母晚間7時許就已被警方接送北上，目前楊梅警分局與北市刑大警力都已趕到，但因屋內沒人而無法入內搜索，相關案情還待調查。

