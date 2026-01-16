兒癌「質子治療」首納給付！健保3大新制1/1上路 預計每年3.4萬人受惠

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】健保署自1月起推動三大方案，其中「兒童癌症質子治療」首度納入給付，並依放射線的吸收劑量不同，新增3種質子放射治療。另外「高血脂醫療給付改善方案」以及「重大外傷緊急手術或處置加成給付」也於同日上路，整體合計挹注3.7億元，預估一年約3.4萬人受惠。

兒癌質子治療給付範圍揭 估每年嘉惠百名病童

健保署陳亮妤署長表示，健保1月起將質子治療納入給付，優先提供於兒童癌症；低度、中度、高度3種質子放射治療，支付點數分別為67.6萬點、103萬點及126萬點，預估每年約100名兒童受惠，挹注1.05億點。

廣告 廣告

健保署醫務管理組黃珮珊組長進一步說明，低度生物等效劑量質子治療，適用範圍包括威爾姆氏腫瘤、何杰金氏淋巴瘤及神經母細胞瘤等；中度生物等效劑量質子放射治療，則給付於惡性軟組織肉瘤（除骨肉瘤外）、非何杰金氏淋巴瘤與生殖胚芽瘤等。至於高度生物等效劑量質子治療，適用於需全顱脊髓照射的中樞神經腫瘤，以及眼部腫瘤、骨肉瘤等。本次給付對象為19歲以下兒童，符合相關條件者可提出申請。

兒童癌症好發於中樞神經、血液 醫說明質子治療臨床應用

台灣放射腫瘤學會趙興隆理事長表示，與成人常見癌症如乳癌、肺癌等不同，兒童癌症多發生在中樞神經系統（如腦部與脊椎）或血液與淋巴系統。他舉例，像是視網膜母細胞瘤發生在眼部、髓母細胞瘤常長在腦幹旁邊，兒童癌症病灶位置多鄰近重要器官。傳統放射治療多以光子為能量來源，在處置病灶時可能同時影響周邊正常組織，臨床上使用劑量和治療安全性需一併考量。

趙興隆理事長指出，國際臨床實證研究顯示，質子治療利用高能量質子束照射，能量可集中在腫瘤範圍，並在到達特定深度後停止，對腫瘤後方正常組織影響相對較少，臨床觀察顯示與腫瘤控制和患者預後改善有關。

治療流程方面，趙興隆理事長說明，質子治療多數需每天照射，6歲以下幼兒較難配合長時間保持固定姿勢，為確保治療位置的精準度，部分患者經評估可能需進行輕度麻醉，以便在靜止的狀態下完成治療，其餘照護方式上質子治療與傳統放療並無太大差異。

高血脂照護新制元旦起生效 重大外傷給付也加碼

陳亮妤署長表示，自112年起，健保署與國內九大醫學會籌劃推動「全民健康保險高血脂醫療給付改善方案」，共同訂定「動脈粥狀硬化心血管疾病（ASCVD）風險分級」及「台灣血脂管理臨床路徑共識」。為鼓勵院所依循臨床路徑共識，提供「極高風險」及「非常高風險」患者追蹤與照護，方案中訂有收案照護費約500點至2,000點，以及成功轉介費1,000點；方案於1月1日實施，預估1年約3.4萬人受惠，健保挹注約1.13億點。

另外為強化醫院急診及處置重大外傷量能與韌性，健保新增病患在急診就醫2小時內，接受特定放射線診療、治療處置、手術及麻醉等項目，支付點數可加成100%；若於2至4小時內完成則加成60%，預計挹注1.54億點。台灣外傷醫學會郭令偉秘書長表示，額外加成獎勵費用規範將優先分配於第一線執行人員，以回應投入急重症照護相關醫事人員的辛勞。

【延伸閱讀】

弱勢家庭、近視兒當心！醫揭學齡前兒童肥胖風險：低收入戶高1.44倍

頭撞傷一定要照CT嗎？了解成人、兒童評估準則 防不必要輻射暴露



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67389

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw